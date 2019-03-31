Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti İstanbul BŞB Adayı Binali Yıldırım'ın seçim sonucu açıklamasıyla çelişen bir açıklaması olmadığını ifade etti.

Fahrettin Altun, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Sayın Cumhurbaşkanımızın bu geceki balkon konuşmasında İstanbul ile alakalı sayın Binali Yıldırım'ın açıklamasıyla çelişen herhangi bir ifadesi olmamıştır. Kamuoyunun bilgisine..