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  • Son Güncelleme: 01.04.2019 02:01

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı 'dan İstanbul açıklaması

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş İstanbul açıklaması

, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti İstanbul BŞB Adayı Binali Yıldırım'ın seçim sonucu açıklamasıyla çelişen bir açıklaması olmadığını ifade etti.

Fahrettin Altun, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
Sayın Cumhurbaşkanımızın bu geceki balkon konuşmasında İstanbul ile alakalı sayın Binali Yıldırım'ın açıklamasıyla çelişen herhangi bir ifadesi olmamıştır. Kamuoyunun bilgisine..

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