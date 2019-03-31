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  • 31.03.2019 17:12
  • Son Güncelleme: 31.03.2019 17:33

Sancaktepe'de taşlı sopalı kavga! Yaralılar var

Sancaktepe'de iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle taşlı sopalı kavga çıktı. Polisin biber gazı kullandığı, bazı kişilerin gözaltına alındığı kavgada yaralananlara ambulansta müdahale edildi.

Olay saat 14.00 sıralarında Kemal Türker Mahallesi Maçka Caddesi Kamer Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında alacak verecek meselesinden çıkan taşlı ve sopalı kavga, akrabaların da katılmasıyla büyüdü.

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