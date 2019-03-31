Sancaktepe'de taşlı sopalı kavga! Yaralılar var

Olay saat 14.00 sıralarında Kemal Türker Mahallesi Maçka Caddesi Kamer Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında alacak verecek meselesinden çıkan taşlı ve sopalı kavga, akrabaların da katılmasıyla büyüdü.
Olay saat 14.00 sıralarında Kemal Türker Mahallesi Maçka Caddesi Kamer Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında alacak verecek meselesinden çıkan taşlı ve sopalı kavga, akrabaların da katılmasıyla büyüdü.
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