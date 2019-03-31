31 Mart Ordu yerel seçim sonuçları açıklanıyor. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler ve Genel Seçimlerinde milyonlar sandık başına gitti. Ordu'da oy kullanma işlemleri 07.00 - 16.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. Toplam 19 ilçenin yer aldığı Ordu'da oy kullanan vatandaşlar seçim sonuçlarını araştırmaya başladı. Ordu seçim sonuçları, takvim.com.tr tarafından anlık olarak takip ediliyor. Akkuş, Altınordu, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Fatsa, Gölköy, Gülyalı, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Perşembe, Ulubey ve Ünye seçim sonuçları hangi parti kazandı? İşte 31 Mart Ordu yerel seçim sonuçları...

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31 MART ORDU YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Ordu seçim sonuçları açıklanıyor. Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir.

AK Parti Ordu Belediye Başkan adayı Mehmet Hilmi Güler: %

CHP Ordu Belediye Başkan adayı Mustafa Adıgüzel: %

Saadet Partisi Ordu Belediye Başkan adayı İdris Naim Şahin: %

ORDU İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI

Ordu ilçelerinin seçim sonuçları tam olarak açıklandığında aşağıdaki liste güncellenecektir.

Akkuş:

Altınordu:

Aybastı:

Çamaş:

Çatalpınar:

Çaybaşı:

Fatsa:

Gölköy:

Gülyalı:

Gürgentepe:

İkizce:

Kabadüz:

Kabataş:

Korgan:

Kumru:

Mesudiye:

Perşembe:

Ulubey:

Ünye:

2014 ORDU YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 Ordu yerel seçim sonuçları, binlerce kişi tarafından merak ediliyor. İşte 2014 Ordu yerel seçim sonuçları...

AK PARTİ: % 54,5

CHP: % 34,2

MHP: % 8,2

SP: % 1

BBP: % 0,9

DSP: % 0,4

2009 ORDU YEREL SEÇİM SONUÇLARI

DSP: % 52,70

AK PARTİ: % 39,40

MHP: % 3,50

CHP: % 2,20

SP: % 1,30

ORDU HAKKINDA

Ordu, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan, 5.952 km2'lik yüzölçümüne sahip olan şehirdir.

Tarihte M.Ö. 400 yılından önce Ordu şehrine Kut Yöresi anlamına gelen Kotyora denilmekteydi. Ordu şehri, Osmanlı arşivletindeki belgelere gögre Türkler tarafından kurulan bir şehirdir.

Ordu şehrinde Karadeniz iklimi görülmektedir. İlin iç kısımlarında yükselti arttıkça hava sıcaklığı düşer. Kışın iç kesimlerdeki ilçelere 6 ay boyunca sürekli kar yağar.

Şehir ekonomisini fındık, çay, kivi ve soya gibi tarım ürünlerinden sağlamaktadır. Türkiye fındık üretiminin %51'i Ordu şehrinden sağlanır. Sanayi olarak pek de ön plana çıkan bir şehir olmasa da, Türkiye'nin tek laminant parke üreten fabrikası olan ÇAMSAN POYRAZ, Ordu'da yer alır ve tek başına karşılar.

Öte yandan SAGRA Çikolata ve Fındık Fabrikası, çikolata sanayiinde tek sayılabilecek fabrikalardandır. Fabrikada çikolata ve Sarelle gibi ürünlerden hariç olarak fındık yağı üretimi de yapılmaktadır.

Şehrin nüfusu 2015 nüfus sayımı verilerine göre 728.949 idi.