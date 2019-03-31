31 Mart Niğde yerel seçim sonuçları açıklanıyor. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler ve Genel Seçimlerinde milyonlar sandık başına gitti. Niğde'de oy kullanma işlemleri 08.00 - 17.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. Toplam 6 ilçenin yer aldığı Niğde'de oy kullanan vatandaşlar seçim sonuçlarını araştırmaya başladı. Niğde seçim sonuçları, takvim.com.tr tarafından anlık olarak takip ediliyor. Altunhisar, Bor, Çamardı, Çiftlik, Merkez ve Ulukışla seçim sonuçları hangi parti kazandı? İşte 31 Mart Niğde yerel seçim sonuçları...

31 MART NİĞDE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Niğde seçim sonuçları açıklanıyor. Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir.



AK Parti Niğde Belediye Başkan adayı Emrah Özdemir: %

MHP Niğde Belediye Başkan adayı Hakan Er: %

CHP Niğde Belediye Başkan adayı Rasim Yılmaz: %

İyi Parti Niğde Belediye Başkan adayı Mümin İnan: %

Saadet Partisi Niğde Belediye Başkan adayı Nihat Altıparmak: %

NİĞDE İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI

Niğde ilçelerinin seçim sonuçları tam olarak açıklandığında aşağıdaki liste güncellenecektir.

Altunhisar:

Bor:

Çamardı:

Çiftlik:

Merkez:

Ulukışla:

2014 NİĞDE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 Niğde yerel seçim sonuçları, binlerce kişi tarafından merak ediliyor. İşte 2014 Niğde yerel seçim sonuçları...

AK PARTİ: % 41,1

MHP: % 34,2

CHP: % 20,8

SP: % 1,9

BBP: % 1,1

2009 NİĞDE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ: % 39,90

MHP: % 29,60

CHP: % 26,20

SP: % 1,80

NİĞDE HAKKINDA

Niğde, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. 2.303km2'lik yüzölçümüne sahiptir.

Tarihte eski adı Nahita veya Nakita olarak bilinmektedir. Nakida adı bazen de Nakide olarak kullanılmıştır. Şehrin adı Cumhuriyetin ilanının ardından Niğde olarak değiştirilmiştir.

Yapılan arkeolojik araştırmalar Niğde şehrinin yaklaşık 10.000 yıllık bir tarihi geçmişe sahip olduğunu ortaya çıkarmıştır. Niğde'de tarih boyunca sırasıyla Asur Ticaret Kolonileri, Hititler, Tabal Geç Hitit Devleti, Frigyalılar, Persler, Makedonya Krallığı, Kapadokya Krallığı, Romalılar, Bizans İmparatorluğu, Anadolu Selçuklu Devleti, Eretna Beyliği, Karamanoğulları Beyliği ve Osmanlı İmparatorluğu yer almıştır.

İklimi tipik karasal iklimdir. Yaz aylarında oldukça sıcak ve kuraklık ön plana çıkar. Kış aylarında ise sürekli soğuk ve yoğun kar yağışlıdır. İlkbaharda yağışlar yağmur olarak görülür.

Niğde şehrinin ekonomisi tarıma dayanmaktadır. Patates, elma, şeker pancarı ve meyve suyu üretimi ile ön plana çıkmaktadır. Aynı zamanda çimento, kimya sanayileri, şeker, un ve halı Niğde'nin önemli ürünlerindendir.

Şehrin nüfusu 2015 nüfus sayımı verilerine göre 211.092 olarak belirlenmişti. Bu rakamın 132.155 bin kişisi şehir merkezlerinde, 78.937'lik kısmı da kırsal alanlarda yaşamaktadır.