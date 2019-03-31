31 Mart Nevşehir yerel seçim sonuçları açıklanıyor. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler ve Genel Seçimlerinde milyonlar sandık başına gitti. Nevşehir'de oy kullanma işlemleri 08.00 - 17.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. Toplam 8 ilçenin yer aldığı Nevşehir'de oy kullanan vatandaşlar seçim sonuçlarını araştırmaya başladı. Nevşehir seçim sonuçları, takvim.com.tr tarafından anlık olarak takip ediliyor. Acıgöl, Avanos, Derinkuyu, Gülşehir, Hacıbektaş, Kozaklı, Merkez ve Ürgüp seçim sonuçları hangi parti kazandı? İşte 31 Mart Nevşehir yerel seçim sonuçları...

31 MART NEVŞEHİR YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Nevşehir seçim sonuçları açıklanıyor. Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir.



AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı: %

MHP Nevşehir Belediye Başkan adayı Filiz Kılıç: %

İyi Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özkan: %

Saadet Partisi Nevşehir Belediye Başkan adayı İsmet Fatih Terzioğlu: %

NEVŞEHİR İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI

Nevşehir ilçelerinin seçim sonuçları tam olarak açıklandığında aşağıdaki liste güncellenecektir.

Acıgöl:

Avanos:

Derinkuyu:

Gülşehir:

Hacıbektaş:

Kozaklı:

Merkez:

Ürgüp:

2014 NEVŞEHİR YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 Nevşehir yerel seçim sonuçları, binlerce kişi tarafından merak ediliyor. İşte 2014 Nevşehir yerel seçim sonuçları...

AK PARTİ: % 52,5

MHP: % 42,7

CHP: % 1,9

SP: % 1,6

BBP: % 0,6

2009 NEVŞEHİR YEREL SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ: % 52,80

MHP: % 35,40

CHP: % 4,40

SP: % 3,90

BBP: % 2,20

NEVŞEHİR HAKKINDA

Nevşehir, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan, 568 km2'lik yüzölçümüne sahip olan şehirdir.

Nevşehir, Orta Çağ ve Yeni Çağ'da Nissa ve Muşkara adlarıyla bilinmekteydi. Anadolu Selçuklu Devleti döneminde eski adı Muşkara olan bir köy vardı ve Muşkara kelimesi "sağlam yapı" anlamına gelmekteydi.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde ise şehrin adı Nevşehir olarak kullanılmaya başlandı. Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, sadrazam olduğunda doğduğu Nevşehir'e camiler, medreseler, hamam ve çeşmeler yaptırdı.

Nevşehir'de 2015 nüfus sayımı verilerine göre 130.998 kişi yaşamaktaydı. Bu rakamın 98.713'ü şehir merkezinde, 34.385'i ise kır alanlarında yaşamaktadır. Nevşehir'in posta kodu 50100 ve il plaka kodu 50'dir.

Aynı zamanda Peri Bacaları olarak adlandırılan tarihi yapı Kapadokya, Nevşehir'de yer almaktadır.