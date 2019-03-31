31 Mart Muş yerel seçim sonuçları açıklanıyor. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler ve Genel Seçimlerinde milyonlar sandık başına gitti. Muş'da oy kullanma işlemleri 07.00 - 16.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. Toplam 6 ilçenin yer aldığı Muş'da oy kullanan vatandaşlar seçim sonuçlarını araştırmaya başladı. Muş seçim sonuçları, takvim.com.tr tarafından anlık olarak takip ediliyor. Bulanık, Hasköy, Korkut, Malazgirt, Merkez ve Varto seçim sonuçları hangi parti kazandı? İşte 31 Mart Muş yerel seçim sonuçları...

31 MART MUŞ YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Muş seçim sonuçları açıklanıyor. Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir.



AK Parti Muş Belediye Başkan adayı Feyat Asya: %

CHP Muş Belediye Başkan adayı Tansu Saraç: %

HDP Muş Belediye Başkan adayı Sırrı Sakık: %

MUŞ İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI

Muş ilçelerinin seçim sonuçları tam olarak açıklandığında aşağıdaki liste güncellenecektir.

Bulanık:

Hasköy:

Korkut:

Malazgirt:

Merkez:

Varto:

2014 MUŞ YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 Muş yerel seçim sonuçları, binlerce kişi tarafından merak ediliyor. İşte 2014 Muş yerel seçim sonuçları...

AK PARTİ: % 48,5

BDP: % 40,8

SP: % 3,7

MHP: % 2,5

2009 MUŞ YEREL SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ: % 50,50

DTP: % 37,20

SP: % 6,00

MHP: % 2,90

CHP: % 1,40

DP: % 0,50

MUŞ HAKKINDA

Muş, Çavuş Dağı'nın kuzeydoğu eteklerinde kurulan, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan şehirdir.

Asur kaynaklarına göre Muş yöresi Milattan Önce 13. yüzyılda Urartular'a bağlı Nairi ülkesinin sınırları içindeydi ve ardından İskit, Med, Pers, Makedon, Selevkos, Roma, Part, Arsakes ve Bizans şeklinde el değiştirdi. Ardından Emeviler ve Abbasiler'in egemenliğine giren Muş şehri, Türkmenlerin göç etmesiyle yöresinde Türkmen barındırdı.

Malazgirt Meydan Savaşı'ndan sonra Selçuklu toprağı olan Muş şehri, bir süre sonra Ahlatşahlar ve Eyyubiler egemenliği altına girdi. 13. yüzyılda şehir Anadolu Selçukluları tarafından yeniden imar edilse de kısa süre sonra Moğol istilasına uğradı ve yağmalandı. Moğollar'ın ardından Timurlular tarafından tekrar yağmalandı.

1916-1917 yıllarında Ermenilerin ve Rusların yaşadığı bölgelerden olan Muş şehrinde, Kurtuluş Savaşı sırasında Hallo Ayaklanması meydana geldi. Olayın ardından 1924'te şehir il merkezi olarak ilan edildi.

Şeyh Said Ayaklanması'nın ardından kısa sürece Bitlis'e bağlanan Muş, sonradan yeniden il merkezi oldu.

Günümüzde Türkiye sınırları içerisinde yer alan Muş, ekonomik açıdan geri kalmış şehirlerdendir. İklimsel ve coğrafi olumsuzluklar nedeniyle ekonomik gelişme gösterilemeyen şehirde, sanayi gelişmemiştir ve kentin ekonomisi hizmet ve tarım sektörü sağlar.