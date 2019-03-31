31 Mart Muğla yerel seçim sonuçları açıklanıyor. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler ve Genel Seçimlerinde milyonlar sandık başına gitti. Muğla'da oy kullanma işlemleri 08.00 - 17.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. Toplam 13 ilçenin yer aldığı Muğla'da oy kullanan vatandaşlar seçim sonuçlarını araştırmaya başladı. Muğla seçim sonuçları, takvim.com.tr tarafından anlık olarak takip ediliyor. Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Marmaris, Menteşe, Milas, Ortaca, Seydikemer, Ula ve Yatağan seçim sonuçları hangi parti kazandı? İşte 31 Mart Muğla yerel seçim sonuçları...

31 MART YEREL SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

31 MART MUĞLA YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Muğla seçim sonuçları açıklanıyor. Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir.

AK Parti Muğla Belediye Başkan adayı Mehmet Nil Hıdır: %

CHP Muğla Belediye Başkan adayı Osman Gürün: %

DP Muğla Belediye Başkan adayı Mehmet Kocadon: %

MUĞLA İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI

Muğla ilçelerinin seçim sonuçları tam olarak açıklandığında aşağıdaki liste güncellenecektir.

Bodrum:

Dalaman:

Datça:

Fethiye:

Kavaklıdere:

Köyceğiz:

Marmaris:

Menteşe:

Milas:

Ortaca:

Seydikemer:

Ula:

Yatağan:

2014 MUĞLA YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 Muğla yerel seçim sonuçları, binlerce kişi tarafından merak ediliyor. İşte 2014 Muğla yerel seçim sonuçları...

CHP: % 49,1

AK PARTİ: % 29

MHP: % 18

2009 MUĞLA YEREL SEÇİM SONUÇLARI

CHP: % 46,00

MHP: % 24,20

AK PARTİ: % 20,40

DP: % 4,90

MUĞLA HAKKINDA

Muğla, Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde yer alan, 12.974 km2'lik yüzölçümüne sahip olan şehirdir.

Tarih boyunca Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu ve Osmanlı Devleti gibi devletlerin egemenliği altında kalan Muğla şehri, tarihi kalıntılar açısından oldukça zengindir ve sınırları içinde 103 ören yer barındırır.

2. Murad devrinde (1425) tam anlamıyla Osmanlı Devleti'ne bağlanan Muğla, siyasi önemini de arttırmıştır. Osmanlı İmparatorluğu, Birinci Dünya Savaşı'ndan mağlup ayrılınca 11 Mayıs 1919 tarihinde İtilaf Devletleri Muğla'yı işgal etti. Ege illerinin işgal edilmesi esnasında en fazla şehit veren şehirdir.

Bir süre Muğla'yı işgal eden İtalya, Anadolu'daki durumun kötüye gittiğini fark edince, 5 Temmuz 1921'de Muğla'yı terk etti.

Cumhuriyetin ilanından sonraki idari yapılanmada Muğla şehri, dağlık bir araziye sahip olduğundan gelişme gösterememiştir. Yıllarca gelişim sağlayamayan Muğla şehri, üniversitenin açılması ve yeni sanayi bölgesinin kurulmasıyla değerli şehirler arasına girmiştir.

Aynı zamanda sahip olduğu birçok tarihi yapının da turizme açılmasıyla birlikte oldukça turist çeken bir şehir olmaya başlamıştır.

Günümüzde Muğla şehri, 2015 nüfus sayımı verilerine göre 908.877'lik nüfusa sahipti.

Şehir ekonomisini endüstri, tarım ve turizmden sağlamaktadır.