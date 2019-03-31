31 Mart Hatay yerel seçim sonuçları açıklanıyor. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler ve Genel Seçimlerinde milyonlar sandık başına gitti. Hatay'da oy kullanma işlemleri 08.00 - 17.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. Toplam 15 ilçenin yer aldığı Hatay'da oy kullanan vatandaşlar seçim sonuçlarını araştırmaya başladı. Hatay seçim sonuçları, takvim.com.tr tarafından anlık olarak takip ediliyor. Altınözü, Antakya, Arsuz, Belen, Defne, Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Payas, Reyhanlı, Samandağ ve Yayladağı seçim sonuçları hangi parti kazandı? İşte 31 Mart Hatay yerel seçim sonuçları...

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31 MART HATAY YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Hatay seçim sonuçları açıklanıyor. Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir.

AK Parti Hatay Belediye Başkan adayı İbrahim Güler: %

CHP Hatay Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş: %

BTP Hatay Belediye Başkan adayı Malik Sökmen: %

DSP Hatay Belediye Başkan adayı Ercan Akarpınar: %

Saadet Partisi Hatay Belediye Başkan adayı Ahmet Yıldız: %

HATAY İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI

Hatay ilçelerinin seçim sonuçları tam olarak açıklandığında aşağıdaki liste güncellenecektir.

Altınözü:

Antakya:

Arsuz:

Belen:

Defne:

Dörtyol:

Erzin:

Hassa:

İskenderun:

Kırıkhan:

Kumlu:

Payas:

Reyhanlı:

Samandağ:

Yayladağı:

2014 HATAY YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 Hatay yerel seçim sonuçları, binlerce kişi tarafından merak ediliyor. İşte 2014 Hatay yerel seçim sonuçları...

CHP: % 41,2

AK PARTİ: % 40,5

MHP: % 15,3

HDP: % 1,4

SP: % 0,8

2009 HATAY YEREL SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ: % 50,90

CHP: % 32,80

MHP: % 9,90

BBP: % 3,60

SP: % 1,00

HATAY HAKKINDA

Hatay, Türkiye sınırlarına sonradan katılan, Doğu Akdeniz Bölgesi'nde yer alan ve Türkiye'nin en kalabalık 13. şehridir.

Arkeolojik kazılardan elde edilen bulgulara göre MÖ 100.000 - 40.000 yılları arasındn kalma bazı bulgular bulunmuştur. Şehrin toprakları Tunç Çağı'ndan bu yana Akat Beyliği, Yamhad Krallığı, Antakya, Roma İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu ve Hatay Devleti'ne ev sahipliği yapmıştır.

Mondros Antlaşması'nın ardından Fransız tarafından işgal edilen Antakya, İskenderun havalisinde İskenderun Sancağı adlı bir yönetim kurdu ve 23 Haziran 1939'da Türkiye Cumhuriyeti'ne şehir olarak katıldı.

Günümüzde son nüfus sayımındaki verilere göre şehirde 1,533,507 kişi yaşamaktaydı. Şehrin ekonomisi tarım temellidir. Zeytin, tahıl ve meyankökü üretimine elverişte olan Hatay, dericilik ve ayakkabıcılık sektöründe de önemli bir potansiyele sahiptir.