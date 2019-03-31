Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 31.03.2019 16:49
  • Son Güncelleme: 31.03.2019 16:49

'nin ilçesinde çığa rağmen sandığa gittiler

'nin ilçesinde ekiplerin çığ düşmesi sonucu kapanan yolun bir kısmını açmasıyla merkezlerine yürüyerek ulaşan vatandaşlar oy kullandı.

Çığa rağmen sandığa gittiler

İlçeye yaklaşık 30 kilometre uzaktaki Gürkavak köyü Cevizli mezrası yolu, çığ düşmesi sonucu kapandı. Bu sırada için okullara gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar, araçlarında mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine giden Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı 117. Şube Şefliği ekipleri, vatandaşların merkezlerine ulaşabilmesi için çalışma başlattı.

Yolun bir bölümünün açılmasıyla vatandaşların bir kısmı, yürüyerek oy kullanacakları okullara ulaştı.

Vatandaşlardan Reşit Çelik, yaptığı açıklamada, oyunu kullanmak için Dağlıca'ya gitmek istediğini belirterek, "Yola çığ düştü. Sabahtan beri bekliyoruz. Oyumuzu kullanıp döneceğiz." dedi.

Hüseyin Albayrak ise 3 saat yolda beklediğini, yolun açılmasının ardından oyunu kullanacağını ifade etti.

Özlem Yalçın da Kamışlı köyünde oy kullanmak için yola çıktıklarını, çığ nedeniyle mahsur kaldıklarını anlattı. Yalçın, yolu açan ekiplere teşekkür etti. Ekiplerin bölgede yol açma çalışmaları devam ediyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriHakkari'nin Yüksekova ilçesinde çığa rağmen sandığa gittiler
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri