31 Mart 2019 YSK seçim sonuçları son dakika haberleri açıklaması yerel seçim sonuçları hangi parti hangi ilde kazandı tüm gelişmeler haberimizde olacak. 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Milyonlarca vatandaş sandık başına giderek oylarını kullandı. 31 Mart 2019 il il seçim sonuçları oldukça merak ediliyor.

YSK BAŞKANINDAN 31 MART SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLAMASI

YSK Başkanı Sadi Güven'in açıklamalarından öne çıkanlar;

Bugün Malatya Pütürge ilçemizde meydana gelen üzücü olayda 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. İlçe Seçim Kurullarımız tutanakları tarayarak sisteme eklemektedir. YSK tarafından herhangi bir sonuç açıklanmayacaktır. Bu seçim sonuçları da en kısa sürede vatandaşlarımızın incelemesine açılacaktır.

Kesin seçim sonuçlarını da en kısa süre içinde açıklayacağız. Yayın yasağı kalkmadan seçim sonuçlarıyla ilgili yayın yapan televizyon kanallarına ihbarda bulunulmasına kurulumuzca karar verilmiştir. Seçimde emeği seçen siyasi partilerimize, mühendislerimize, desteklerini esirgemeyen tüm kamu ve kuruluşlarına en içten teşekkürlerimizi sunuyorum.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre bazı illerde kazanan adaylar belli oldu.

AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi seçime Cumhur İttifakı çatısı altında girdi. İşte Cumhur İttifakı'nın saat 20.30 itibariyle en yüksek oy aldığı iller;

1- BAYBURT: 87.34

2- ÇANKIRI: 82.66

3- AKSARAY: 81.71

4- GÜMÜŞHANE: 79.94

5- RİZE: 79.26

6- KASTAMONU: 79.07

7- KİLİS﻿​​: 79.05

8- DÜZCE: 76.13

9- YOZGAT: 75.93

10- NEVŞEHİR: 73.92

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'nın 2019 yerel seçim adaylarını belirlemesinin ardından seçim sandıkları açıldı ve YSK il ilçe seçim sonuçlarını açıklamaya başladı.

SAAT 20.30 İTİBARIYLA ''MİLLET İTTİFAKI''NIN EN YÜKSEK OY ALDIĞI İLLER

Ankara

Edirne

Tekirdağ

Çanakkale

Bolu

İzmir

Aydın

Muğla

Bilecik

Eskişehir

Hatay

Yalova

Burdur

Antalya

Mersin

Kırşehir

Adana

Sinop

Artvin

Ardahan