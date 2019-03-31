Türkiye'de 57 milyon seçmen, yerel seçimler için 31 Mart Pazar günü sandık başına gitti. Doğu illerinde sandıklar saat 16.00 itibariyle kapandı. Batı illerinde ise sandıklar 17.00 itibariyle kapandı. Şimdi vatandaşlar merakla seçimden çıkacak sonuçları bekliyor.

Sandıkların kapanmasıyla birlikte hangi ilde hangi adayın kazanacağı büyük merak konusu oldu.

31 Mart Samsun yerel seçim sonuçları açıklanıyor. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler ve Genel Seçimlerinde milyonlar sandık başına gitti. Samsun ilinde oy kullanma işlemleri sona erdi. Samsun ilinde oy kullanan vatandaşlar seçim sonuçlarını araştırmaya başladı. Samsun seçim sonuçları, takvim.com.tr tarafından anlık olarak takip ediliyor.

31 MART SAMSUN YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Samsun seçim sonuçları açıklanıyor. Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir.

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2014 YEREL SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ NE KADAR OY ALMIŞTI?

Kayıtlı seçmen sayısı: 52.608.398

Sandık sayısı: 194.042

Oy kullanan seçmen sayısı: 46.924.877

Katılım Oranı (%): 89,19

Geçerli oy sayısı: 44.866.446

Geçersiz oy sayısı: 2.058.431

2014 YEREL SEÇİMLERİNDE SİYASİ PARTİLER VE OY ORANLARI

Adalet ve Kalkınma Partisi: 19.469.840

Cumhuriyet Halk Partisi: 11.493.758

Milliyetçi Hareket Partisi: 7.907.067

Barış ve Demokrasi Partisi: 2.027.782

Saadet Partisi: 3,277,651

Halkların Demokratik Partisi: 901.945

Büyük Birlik Partisi: 1,700,920

Demokrat Parti: 325.389

Demokratik Sol Parti: 149.650

İşçi Partisi: 115.977

Bağımsız Türkiye Partisi: 107.667

2014 YEREL SEÇİMLERİNDE PARTİLERİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIK SAYILARI

Adalet ve Kalkınma Partisi: 15.898.025 oy, 18 Büyükşehir Belediyesi

Cumhuriyet Halk Partisi: 10.835.871 oy, 6 Büyükşehir Belediyesi

Milliyetçi Hareket Partisi: 4.764.833 oy, 3 Büyükşehir Belediyesi

Barış ve Demokrasi Partisi: 1.079.026 oy, 2 Büyükşehir Belediyesi

Halkların Demokratik Partisi 817.494 oy

Saadet Partisi: 579.231 1.66

Bağımsızlar: 206.029 0.59

Büyük Birlik Partisi: 248.169

2014 YEREL SEÇİMLERİNDE PARTİLERİN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIK SAYILARI

Adalet ve Kalkınma Partisi: 17.952.504 oy, 800 İlçe Belediyesi

Cumhuriyet Halk Partisi: 11.008.961 oy, 226 İlçe Belediyesi

Milliyetçi Hareket Partisi: 7.391.458 oy, 166 İlçe Belediyesi

Barış ve Demokrasi Partisi: 1.738.372 oy, 97 İlçe Belediyesi

Saadet Partisi: 1.181.226 oy, 27 İlçe Belediyesi

Halkların Demokratik Partisi: 836.741 oy, 0 İlçe Belediyesi

Büyük Birlik Partisi: 592.296 oy, 6 İlçe Belediyesi

Demokrat Parti: 311.947 oy, 14 İlçe Belediyesi

Demokratik Sol Parti: 162.943 oy, 5 İlçe Belediyesi

Bağımsızlar: 103.388, 0.25, 5 İlçe Belediyesi