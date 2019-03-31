Türkiye'de 57 milyon seçmen 31 Mart yerel seçimleri için sandık başına gitti. Seçmenler sandık başında oylarını kullandıktan sonra mevcut adaylar hakkındaki detayları merak etmeye başladı. İşte CHP Bolu Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan kimdir, nereli sorularının yanıtı...

CHP BOLU BELEDİYE BAŞKAN ADAYI TANJU ÖZCAN KİMDİR?

Tanju Özcan, 12 Aralık 1973'te Bolu'da doğdu.

Evli ve bir çocuk babası olan Özcan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi veserbest avukat olarak çalıştı. Bolu Belediyesinde Belediye Meclis Üyeliği, Bolu spor Yöneticiliği görevleri yapan Özcan, CHP Bolu Merkez İlçe ve CHP Bolu İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2009 yerel seçimlerinde CHP Bolu Belediye Başkan Adayı oldu.

Özcan, 22 Haziran 2011 Genel Seçimlerinde gelerek Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili seçildi.

24. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Katip Üyesi oldu. 24.dönemde TBMM İçişleri Komisyonu Üyeliği ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundu. 25. dönemde Cumhuriyet Halk Partisinden Bolu Milletvekili seçildi.