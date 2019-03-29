Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki bir barın önünde meydana geldi. İddiaya göre, bardan çıkan Ömer İmre ve Tuncay Bozdoğan'a, D.D., H.B. ve C.B. tarafından ateş açıldı. Saldırıda vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralanan İmre ve Bozdoğan, kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar ise otomobile binip, kaçtı.