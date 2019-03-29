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  • 30.03.2019 06:50
  • Son Güncelleme: 30.03.2019 06:50

'da bar önünde silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

Seyhan'da bulunan bir bara, iddiaya göre 3 kişi ateş açtı. Açılan ateş sonrası Ömer İmre hayatını kaybederken, Tuncay Bozdoğan ise yaralandı.

Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki bir barın önünde meydana geldi. İddiaya göre, bardan çıkan Ömer İmre ve Tuncay Bozdoğan'a, D.D., H.B. ve C.B. tarafından ateş açıldı. Saldırıda vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralanan İmre ve Bozdoğan, kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar ise otomobile binip, kaçtı.

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