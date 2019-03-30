Sosyal medya hesabı üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Mine Koraş, yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest kaldı.
Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli, Anadolu Adalet Sarayı'na gönderildi.
Cumhuriyet savcısı tarafından ifadesi alınan Mine Koraş, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan adli kontrol hükümleri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Mine Koraş'nın yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmasına hükmetti.
OLAY
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu belirlenen Mine K. hakkında resen soruşturma başlatmıştı.
Soruşturma kapsamında Mine K. dün akşam gözaltına alınmıştı.
Öte yandan Mine K. Pendik'te AK Parti broşürü dağıtan Yusuf Özoğul'a gösterdiği tepkiye ilişkin yayınladığı video ile sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.