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  • 30.03.2019 19:27
  • Son Güncelleme: 30.03.2019 19:36

Başkan Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulunan 'a çıkış yasağı konuldu

hesabından Başkan Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan İYİ Partili , çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Mine Koraş'a yurt dışına çıkış yasağı konuldu

hesabı üzerinden Başkan 'a yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan , çıkış yasağı konularak serbest kaldı.

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli, 'na gönderildi.

Cumhuriyet savcısı tarafından ifadesi alınan Mine Koraş, " hakaret" suçundan adli kontrol hükümleri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Mine Koraş'nın yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmasına hükmetti.

OLAY
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu belirlenen Mine K. hakkında resen soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında Mine K. dün akşam gözaltına alınmıştı.

Öte yandan Mine K. Pendik'te broşürü dağıtan Yusuf Özoğul'a gösterdiği tepkiye ilişkin yayınladığı video ile sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

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