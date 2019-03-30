Türkiye'de 57 milyon seçmen 31 Mart yerel seçimleri için sandık başına gidecek. İstanbul'da yaşayan seçmenler sandık başında oylarını kullanmadan önce mevcut adaylar hakkındaki detayları merak etmeye başladı. İşte CHP Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Murat Çalık kimdir, nereli sorularının yanıtı...

CHP BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI MEHMET MURAT ÇALIK KİMDİR?

CHP'den Beylikdüzü Belediye Başkanlığı için Mehmet Murat Çalık aday oldu. Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü Belediyesi Başkan Danışmanı - Teknik Koordinatör olarak görev yaptı. Aslen Trabzonlu ve İTÜ mezunudur.