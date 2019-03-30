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  • Son Güncelleme: 30.03.2019 21:28

, nereli? CHP Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı dır?

31 Mart'ta Türkiye yerel seçimler için sandık başına gidiyor. Yerel seçimlerde en kritik illerden biri İstanbul olarak göze çarpıyor. İstanbul'un ilçeleri de partiler için büyük önem arz ediyor. Vatandaşlar şimdi CHP Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı , nereli sorularına yanıt arıyor. İşte sorusunun yanıtı...

Mehmet Murat Çalık kimdir?

Türkiye'de 57 milyon seçmen 31 Mart yerel seçimleri için sandık başına gidecek. İstanbul'da yaşayan seçmenler sandık başında oylarını kullanmadan önce mevcut adaylar hakkındaki detayları merak etmeye başladı. İşte CHP Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı , nereli sorularının yanıtı...

CHP BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI MEHMET MURAT ÇALIK KİMDİR?

CHP'den Beylikdüzü Belediye Başkanlığı için Mehmet Murat Çalık aday oldu. Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü Belediyesi Başkan Danışmanı - Teknik Koordinatör olarak görev yaptı. Aslen Trabzonlu ve İTÜ mezunudur.

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