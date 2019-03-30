İsrail asıllı Fransız Gilbert Chikli, bakan maskesiyle uluslararası bir vurgun yaptı. Azılı sahtekar, 2015'te Fransız bakan Jean-Yves Le Drian'ın maskesini taktı. Zengin isimlere video konferans ile bağlandı. Fransız gazetecileri teröristlerden kurtarma yalanıyla milyonerleri dolandırdı. İşadamı İnan Kıraç da sahte bakana 4.1 milyon Euro kaptırdı. İsrail'e kaçan Chikli'nin ise Tel Aviv'de lüks içinde yaşadığı anlaşıldı. Chikli'nin de aralarında bulunduğu söylenen 3 kişi, geçen Şubat'ta İsrail'de yakalandığı açıklandı. Zanlıların, Tel Aviv'de bir işadamını aramaya hazırlandıkları sırada yakalandıkları ortaya çıktı. İsrail ve Fransız basını ise dolandırıcıların birçok kişiyi aradığını ancak sadece bir işadamının 8 milyon Euro verdiğini yazdı. Bu kişinin İnan Kıraç olduğu şüphesi ağırlık kazandı. Zira işadamı Kıraç, olayla ilgili, "4.1 milyon Euro dolandırıldım" diyerek olayı doğrulamıştı.
Gilbert Chikli, Fransız bakan Drian'ın maskesini takıp, işadamlarını görüntülü aradı. Bu şekilde büyük bir vurguna imza attı.
Gilbert Chikli, Fransız bakan Drian'ın maskesini takıp, işadamlarını görüntülü aradı. Bu şekilde büyük bir vurguna imza attı.
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