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  • Son Güncelleme: 30.03.2019 11:42

'u iki kez baştan başa yürüdü

Büyükşehir Belediye Başkan adayı 'ın ofisi, kampanya sürecine ilişkin rakamları  paylaştı. Hareketli bir kampanya dönemi geçiren Yıldırım'ın İstanbul’un tüm  ilçelerini en az bir kez ziyaret ettiği belirtildi.

Binali Yıldırım, İstanbul'u iki kez baştan başa yürüdü

Bu ziyaretlerde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Yıldırım'ın, bu sürede yaklaşık 76 bin kişiyle tokalaştığı, öz çekimler ve hatıra fotoğrafları da dahil edildiğinde ortalama 110 bin kare fotoğraf çektirdiği kaydedildi.

çalışmaları kapsamında 234 konuşma yapan Yıldırım'ın, bu geziler boyunca 370 bin adım attığı, 'un bir uçtan bir uca 135 kilometre olduğu düşünüldüğünde, Yıldırım'in şehri iki kez yürüyecek kadar mesafe kat ettiği belirtildi.




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