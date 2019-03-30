31 Mart'ta 'Kasırga yazılımı' devrede!

Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) 31 Mart yerel seçimlerine yönelik tedbirleri, geçen seçimlerde olduğu gibi bu yıl da kurum bünyesindeki Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nden (USOM) 100'e yakın personelle yürütecek. MİT, Emniyet ve Jandarma birimlerinden temsilcilerin de görev alacağı merkezden Türkiye'nin siber hareketliliği izlenecek. Seçim öncesinde Twitter ve Facebook gibi platformlarda sahte hesaplarda artış tespit eden BTK yetkilileri, seçim günü de bu hesapları takip edecek ve olası manipülatif hareketlere karşı gerek görülürse işlem yapılacak. Vatandaşları kin ve öfkeye yönlendirecek, kışkırtacak her türlü paylaşımı izleyecek olan BTK, sosyal medya şirketleriyle de birlikte çalışma yürütecek. Facebook, Google, YouTube ve Twitter'ın yöneticileriyle irtibata geçilerek seçim süresince Türkiye ile dayanışma içinde bulunmaları istenirken, karar alma mekanizmasını hızlı işletmeleri ve iletişim kanallarının 7/24 açık tutulması konusunda uyarıda bulunuldu.

OPERATÖRLER DE ÖNLEM ALDI

Hürriyet'in haberine göre, Türkiye genelinde iletişim şebekesinin kesintisiz şekilde sürmesi için de bugüne kadar servis sağlayıcılar Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom ile çeşitli toplantılar yapan BTK, seçim günü de operatör yetkilileriyle sürekli temas halinde olacak ve saatlik iletişim raporları alınacak. Video konferanslar yoluyla da İstanbul ve diğer illerdeki çalışmalar takip edilecek.

KASIRGA YAZILIMI ÇALIŞACAK

SİBER tehditlere karşı bir önceki seçimde olduğu gibi yine yerli imkânlarla geliştirilen Kasırga yazılımıyla önlem alınacak. Ülke genelindeki birçok yapıyı aynı anda tarayabilen sistem, normal şartlarda 10 gün sürebilecek bir çalışmayı 15 dakikada yapabiliyor.