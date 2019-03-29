Son dakika... Başkan Erdoğan'dan canlı yayında çok kritik açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir televizyon kanalının canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunuyor. Seçim meydanlarındaki son durum ne? Seçime saatler kala Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TRT canlı yayında soruları yanıtlıyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bunların intikam gibi ifadeler kullanması bunlar bize yakışmazdı. Biz işi kararlı bir şekilde sürdürdük. Projelerimizi anlattık. Cumhur İttifakı'ı olarak pazar akşamının çok iyi sonuçlarla neticeleneceğine inanıyorum.

BAŞKAN'IN İSTANBUL SEVGİSİ

Doğduğumuz büyüdüğünüz bir vilayet. Uluslararası camiada gıpta ile bakılan bir şiir. Kimler İstanbul'u kendi stratejik kayıtlarına almadı ki, kimler hedef göstermedı ki. 1453 çok anlamlıdır. Gezi olayların yaşadık ya 'zulüm 1453'de başladı' diye duvarlara yazıldı ya bunlar Haçlı uzantılarıdır.

Hedef Çanakkale'yi aşıp, İstanbul'a gelmekti, girmekti. Gazi Mustafa Kemal'in liderliğinde o zaman 'Hey 15'li 15'li' meselesinde o kınalı kuzular, yavrular, hepsi tıp öğrencileri vesaire. Beklenen sayıda asker yok. Teknoloji ise hepsi düşman kamplarının içerisinde. Ve Seyit Onbaşı gibi kendini o yola vakfeden Mehmetçiğimiz Çanakkale'de onlara geçit vermediler. İstanbul orada adeta virgül değil noktayı koydu. Çanakkale Geçilmez ifadesi İstanbul içindir. Avusturalya, Yeni Zelanda buraya geldi. Neydi dertleri? İstanbul'du. 15 yaşındaki yavrular kınalı kuzular asker yok, teknoloji isie hepsi düşman kampları içinde. Çanakkale'de geçit vermediler .Çanakkale'nin sularına gömdüler. İstanbul orada adeta virgülü değil noktayı oydu. Biz bu doğduğumuz şehre aşık olduk.