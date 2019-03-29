FETÖ imamı Amerika’ya kaçtı

Türkiye'nin savunma sanayiinde söz sahibi olan ASELSAN, HAVELSAN ve ROKETSAN gibi kritik kurumların FETÖ imamı tespit edildi. Darbe girişiminden sonra ABD'ye kaçtığı belirlenen "Fuat" kod adlı Ramazan Genç'in, 15 Temmuz gecesi yayınları kesmek için TÜRKSAT'a gönderilen mühendisleri koordine ettiği kaydedildi. Genç hakkında hazırlanan iade talepnamesi, ABD'ye gönderildi.
YÜKSEL TEMEL
YÜKSEL TEMEL
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