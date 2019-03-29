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imamı Amerika’ya kaçtı

FETÖ imamı Amerika’ya kaçtı
Türkiye'nin savunma sanayiinde söz sahibi olan , HAVELSAN ve ROKETSAN gibi kritik kurumların FETÖ imamı tespit edildi. Darbe girişiminden sonra 'ye kaçtığı belirlenen "Fuat" kod adlı Ramazan Genç'in, 15 Temmuz gecesi yayınları kesmek için 'a gönderilen mühendisleri koordine ettiği kaydedildi. Genç hakkında hazırlanan iade talepnamesi, ABD'ye gönderildi.


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