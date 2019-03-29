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  • Son Güncelleme: 30.03.2019 01:27

Başkan Erdoğan'dan gecesi kadeh kaldırarak darbe girişimini kutlayan 'a ilişkin açıklama

gecesi kadeh kaldırarak darbe girişimini kutlayan Belediye Başkanı 'la ilgili Başkan Erdoğan canlı yayınında önemli bir bilgi paylaştı. Başkan Erdoğan, "Kadeh tokuşturması, geceyi eğlenerek geçirmesi çok çok anormal değil. Biz bunların takibini süreceğiz. Biz de bunu yaklaştırmayalım dedik. "36 yıl önce haberdar değildik" diyor "Şimdi haberimiz var diye eğleniyor". 'cülerin şerefine kadeh kaldırıyor. Bütün bu olanlardan haberdar. Genel başkanları zaten çay ve kahve eşliğinde darbeyi izliyor. Birbirlerinden farkı yok. Al birini vur ötekine, durum bu." dedi.

Başkan Erdoğan: Biz bunların takibini süreceğiz

Başkan , Belediye Başkanı 'ın gecesi çekilen skandal görüntüleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunurken ilginç bir bilgiyi paylaştı.

AK PARTİ'YE GİRMEYE ÇALIŞMIŞ, REDDEDİLMİŞ
Erdoğan, Recep Gürkan'ın daha önce 'ye girmeye çalıştığını, ancak 'AK Parti'ye yakışmayacak bir şahıs' olduğu gerekçesiyle partiye alınmadığını söyledi.

O skandal görüntülerle ilgili Erdoğan şöyle konuştu:

15 Temmuz 2016 bu devlete karşı darbe girişimi olayında iki şey var. Bir 23.15 bir de 01.15, iki saat ara. 23.15'de Atatürk Havaalanı'na giriyor. 'cüler tankların arasından 'ne gönderiyor. 01.15'de indiğimizde onbinler havaalanında. 16 saat orada kaldım.

Valimiz, 1. Komutanı süreci yönettik. Bunların genel başkanı kalkıp da oradan tankların arasından kaçıp Bakırköy Belediyesi'ne giderse arkasından gelenlerin de 'da bu olay oldu.

"BİZ BUNLARIN TAKİBİNİ YAPACAĞIZ"
Kadeh tokuşturması, geceyi eğlenerek geçirmesi çok çok anormal değil. Biz bunların takibini süreceğiz. Bunu bırakamayız. Bu adam Edirne'de belediye başkan adayı. Bunlardan vatana fayda gelmez.

"ADAYININ BİRİSİ DE İSTİKLAL MARŞI'NI OKUMUYOR"
'nun tek yanlışı değil ki? Adalar'da belediye başkan adayı. Bay Kemal okuyor, adayı okumuyor. Şu anda 'de 'liler kongrelerinde İstiklal Marşı okumaz, hatta bayrağımızı dahi asmazlar. Zaman zaman ufak ebatta astıkları olur, o da çekindiklerinden. Bay Kemal bunlarla ortaklık yapıyor. Bunlar Türk siyasi hayatına yön verebilir mi?

"BİRİ KADEH KALDIRIYOR GENEL BAŞKANI İSE ÇAY KAHVE YUDUMLUYOR"
Benim şahıs bizim partimize girmeye tevessül etti. Sonra birçok arkadaşlarımız bu adamların olumsuz yönleri var, bize yakışmaz dediler. Biz de bunu yaklaştırmayalım dedik. "36 yıl önce haberdar değildik" diyor "Şimdi haberimiz var diye eğleniyor". FETÖ'cülerin şerefine kadeh kaldırıyor. Bütün bu olanlardan haberdar. Genel başkanları zaten çay ve kahve eşliğinde darbeyi izliyor. Birbirlerinden farkı yok. Al birini vur ötekine, durum bu.

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