MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adana'da önemli açıklamalarda bulundu.



Bahçeli, "Trump'ın Golan Tepeleri'ni İsrail'e peşkeş çeken karanlık imzası hükümsüzdür, hukuksuzdur, hiçbir sonuç doğurmayacaktır." ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "ABD Başkanı, 25 Mart tarihindeki vahim imzasıyla uluslararası hukuku çiğnemiştir." dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

Kandil'de hazırlanan listeler aziz milletimize dayatılmaktadır. Zillet ittifakı milli güvenlik sorunudur.

ABD 25 Mart'taki vahim imzasıyla uluslararası hukuku çiğnemiştir. ABD'nin Golan Tepeleri kararını şiddetle kınıyorum. ABD'nin ateşle oynadığı açıktır. Bu kapsamda bekamız ağır bir tehdit altındadır. Trump'ın imzası hükümsüzdür.

(Cumhur İttifakı) İttifakımız, vahşi hesaplara bir imza ile Kudüs'e, Golan Tepeleri'ne dinamit fırlatan karanlık güçlere, inançlarımızı yok sayan vandal emellere karşı milli ve manevi bir ittifaktır.

'ZİLLET İTTİFAKI GÜVENLİK SORUNUDUR'

Kandil'de hazırlanan listeler aziz milletimize dayatılmaktadır. Atatürk'ün partisi HDP'den ilik ve organ nakli yapıyor. PKK CHP'yi ele geçirmiş. SP'ye nüfuz etmiştir. Yazıktır, günahtır. Zillet ittifakı güvenlik sorunudur.