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Dev taşınmaya trafik ayarı

'ndan 'na taşınma sürecinin sorunsuz tamamlanması için bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Dev taşınmaya trafik ayarı
Atatürk Havalimanı'ndan 'na taşınma sürecinin sorunsuz tamamlanması için bazı yollar trafiğe kapatılacak. Buna göre, 'ndan Havalimanı'na gidiş istikameti, 5 Nisan saat 22.00'den itibaren 6 Nisan saat 10.00'a kadar, Yeşilyurt havuzlu kavşaktan başlayarak, Atatürk Havalimanı Caddesi, Mahmutbey Yeşilköy Bağlantı yolu ( Caddesi), O-7 Kuzey Çevre Otoyolu (İCA İşletmesi), O-6 Kuzey Marmara Otoyolu'ndan İstanbul Havalimanı girişine kadar yol trafiğe kapatılacak.

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