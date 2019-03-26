Seferihisar'daki hayvan barınağına ait görüntüler dehşete düşürdü

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, Seferihisar Belediyesince yapılan hayvan barınağının içler açısı bir durumda olduğunu söyledi. Zeybekci, yaptığı açıklamada, Seferihisar'daki hayvan barınağına ait görüntülerin sosyal medyaya yansıdığını, kendisinin de bu görselleri izlediğini ve çok üzüldüğünü ifade etti.