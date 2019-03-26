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  • Son Güncelleme: 26.03.2019 19:30

Seferihisar'daki hayvan barınağına ait görüntüler dehşete düşürdü

Başkan Adayı Tunç Soyer'in halen belediye başkanı olduğu Seferihisar'dan gelen korkunç fotoğraflar, görenleri dehşete düşürdü. Görüntülerde barınaktaki ölü hayvanlar ve diğer detaylar yer alıyor. Büyükşehir Belediye Başkan Adayı , yapılan hayvan barınağının içler açısı bir durumda olduğunu belirterek olayı "toplu kıyım" olarak niteledi.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, Seferihisar Belediyesince yapılan hayvan barınağının içler açısı bir durumda olduğunu söyledi. Zeybekci, yaptığı açıklamada, Seferihisar'daki hayvan barınağına ait görüntülerin sosyal medyaya yansıdığını, kendisinin de bu görselleri izlediğini ve çok üzüldüğünü ifade etti.

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