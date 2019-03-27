Başkan Erdoğan: Bukalemun ittifakı

Recep Tayyip Erdoğan , dün Van'da miting düzenledi. Şunları söyledi:Van'dan ilan ediyorum. Bir daha hiçbir güç, Türkiye'yi, yeniden terör örgütlerinin cirit attığı bir ülke haline getiremeyecektir. Bir daha hiçbir güç, Türkiye'yi, ekonomide, altyapıda, yatırımlarda geldiği seviyesinin gerisine götüremeyecektir. Bir daha hiçbir güç, Türkiye'yi, gencecik fidanların her gün toprağa düştüğü, anaların ağladığı, yüreklere ateş üstüne ateş düştüğü bir ülke haline getiremeyecektir. HDP , sözde İyi Parti, ne yazık ki adı Saadet ama kendisinin saadet ile alakası olmayan parti. Bitmiş, tükenmiş bunlar. Öyle bir ittifak ki perde arkasında liste pazarlığı yapanlar, milletin karşısında bir araya gelemiyorlar. Bu öyle bir ittifak ki tıpkı bukalemun gibi doğuda başka, batıda başka kılığa giriyorlar. Bu öyle bir ittifak ki Kandil'den Pensilvanya'ya kadar herkesin desteğini alıyor, ama bunu bir tek partilerin başındakiler kabul etmiyor.

Öyle bir ittifak ki ülkenin geleceği için geliştirdikleri tek bir projeleri, tek bir sözleri yok. Sadece yıkmayı vaat ediyorlar, yapmayı değil. Halbuki bu ülkeye yıkım ekibi değil, inşa ekibi lazım. Biz yıkmaya değil, inşa etmeye talibiz.

AYASOFYA'YI CAMİ HALİNE GETİREBİLİRİZ

Başkan Erdoğan, İstanbul'da 'Büyük Trabzonlular Buluşması'nda hitap etti. Erdoğan, "İstanbul gibi Türkiye'nin kalbi olan 15 milyonluk bir şehirde doğru dürüst bir miting yapmadılar, yapamadılar, buna cesaret dahi edemediler. Biz milletimizle kucaklaşırken onlar Ankara'da hala liste kavgası, isim, rant kavgası veriyordu" dedi. Erdoğan, "Ayasofya girişi ücretiz hale getirebiliriz. Ve sadece ücretsiz hale getirmek değil, seçimlerden sonra Ayasofya'yı müze olmaktan çıkarıp, cami ismiyle müsemma hale getiririz" diye konuştu. Erdoğan şöyle devam etti: BM kararında Golan'ın tamamıyla Suriye'ye ait olduğu söylenirken, Trump sen kimin arazisini kalkıp da hemen bir imzayla Netanyahu'ya veriyorsun.



KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİSİNE MÜJDE

"Ülkemizde küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini teşvik etmek için 'Herkese yeni bir küçükbaş projesi' adıyla yeni bir destek programını hayata geçiriyoruz. Halen küçükbaş damızlıklar için hayvan başına 25 lira destek ödemesi yapılıyor. Buna ilave önümüzdeki yıldan itibaren dişi kuzu ve oğlaklardan damızlık olarak sürüye katılan her bir hayvan için 100 lira destekleme ödemesi yapmaya başlayacağız."