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  • Son Güncelleme: 26.03.2019 19:07

Son dakika: 'den açıklaması: İhtiyacımız var

Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, 'nin F-35 savaş uçağı programında rol almaya devam etmesini istediğini, ancak Türkiye'nin Patriot satın almasına ihtiyaç duyduklarını söyledi.

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: İhtiyacımız var

Temsilciler Meclisi'nin silahlı hizmetler komisyonuna açıklamada bulunan Shanahan, 'nin F-35 programında 'nin bulunmasını isteyip istemediği sorusuna, "Elbette istiyoruz; Türkiye'nin Patriot satın almasına ihtiyaç duyuyoruz" cevabını verdi.

Türkiye, Rusya'dan satın aldığını açıkladığı S-400 hava savunma sisteminden vazgeçmeyeceğini söylerken, ABD S-400'lerin varlığının F-35 uçaklarının güvenlğini tehlikeye atacağını savunuyor.

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