Temsilciler Meclisi'nin silahlı hizmetler komisyonuna açıklamada bulunan Shanahan, ABD'nin F-35 programında Türkiye'nin bulunmasını isteyip istemediği sorusuna, "Elbette istiyoruz; Türkiye'nin Patriot satın almasına ihtiyaç duyuyoruz" cevabını verdi.
Türkiye, Rusya'dan satın aldığını açıkladığı S-400 hava savunma sisteminden vazgeçmeyeceğini söylerken, ABD S-400'lerin varlığının F-35 uçaklarının güvenlğini tehlikeye atacağını savunuyor.
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