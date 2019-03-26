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  • 26.03.2019 08:13
  • Son Güncelleme: 26.03.2019 08:13

14 ilde eş zamanlı operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerindeki () yapılanmasına yönelik 15'i muvazzaf asker, 17 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

14 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün 'daki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama" sistemiyle haberleştikleri tespit edilen 15'i muvazzaf asker, 17 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı personeli olan subay ve astsubay rütbesindeki şüphelilerin yakalanması için Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Muğla, İstanbul, Aydın, Yalova, İzmir, Kocaeli, Çanakkale, Sivas, Hakkari, Erzincan, Antalya, Isparta, Aksaray ve Samsun'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.

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