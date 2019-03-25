Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muş mitinginde halka hitap etti.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Muş, yolu yokuş, gülü çemen olan Muş. Anadolu'nun incisi, gönlümüzün birincisi Muş. 1071'de Anadolu'nun kapılarını İslâm'a açana Muş. Sultan Alparslan'ın, Yavuz Sultan Selim'in emaneti Muş. Bugün sizleri selamların en güzeliyle selamlıyorum Muş. Bin yıl önce Anadolu'nun kilidini açan Malazgirt'i selamlıyorum. Muş'u ve sizleri çok özledim. Aramızdaki şu muhabbeti, şu sevdayı anlatmaya inanın kelimeler yetmez. Muş'un her bir ilçesinin tadı ayrıdır, güzelliği apayrıdır. Muş merkezin çortisinin, kerem dolmasının dadı neyse Hasköy'ün porniki, Korkut'un elizesi, Varto'nun patilesi, Malazgirt'in helimaşı, Bulanık'ın koyun kavurması da aynı güzelliktedir.

"MUŞ'UN HANIMLARI BU SEÇİMDE BU İŞİN KADERİNİ BELİRLEYECEK"

Tam 40 yıldır yaradılanı yaradantan ötürü seviyoruz diyoruz. Tam 17 yıldır ahzeni takvime hayran olmuşuz, hayranıyız. Müştak Babalar gibi bu milletin kardeşliği için çalışıyoruz. Allah'ın izniyle Malazgirt'ten tutun da merkeze kadar, ilçelerimiz dahil, inanıyorum ki, eyvallah bu seçimde Muş'un hanımları bu işin kaderini belirleyecek. Beyler kıskanmayın, inanıyorsunuz değil mi buna? Çünkü kale içeriden fethedilir. Kalenin içinde hanımlar var.

"PKK TERÖR ÖRGÜTÜNE VE ONUN DESTEKLEDİĞİ SİYASİ PARTİLERE&NBSP; BU TOPRAKLARDA YERİ OLMADIKLARINI GÖSTERECEĞİZ"

Şu hale bak, şu güzelliğe bak. Bu rahmete bu yağmura rağmen binlerce Muşlu kardeşimi gördüm. Pazar günü yeni bir tarih yazacaksınız. Durmak yok. Muş işgalin yaralarını kısa sürede sarmayı başardı. PKK terör örgütüne ve onun desteklediği siyasi partilere bu topraklarda yeri olmadığını pazar günü göstereceğiz.



"İNŞALLAH PAZAR GÜNÜ SİZLER YENİ BİR TARİH YAZACAKSINIZ"

Kütahya, İzmir, İstanbul, Şanlıurfa, Gaziantep gibi Muş da işgalin ne demek olduğunu çok iyi bilir. Şu güzelliğe bak, şu muhteşem duruma bak. Bu rahmete, bu yağmura rağmen yol boyunca binlerce Muşlu kardeşimi gördüm. Şimdi burada sizleri aynı şekilde görüyorum. Bir dağılma yok. Yine birlikte ve içiçesiniz. Allah sizlerden razı olsun. Ağrı'dan size kucak dolusu selamlar getirdim. İnşallah Pazar günü sizler yeni bir tarih yazacaksınız.

"BUNLARA OSMANLI TAKADI YAKIŞMAZ MI?"

Kardeşlerim bunların bir hizmeti var mı? Güneydoğu'de binaların altına tüneller açanlar bunlar değil mi? Bunlar hizmet için yapmak için yoklar, bunlar yıkmak için vardır. Bunlar 14-15 yaşındaki sabileri analarından kopartıp Kandil'e kaçıranlar değil mi? Bunlara pazar günü Osmanlı takadı yakışmaz mı? Beraberce hezimete uğratacağız.

"BİRİLERİ HALA BU TOPRAKLARI BİZE ÇOK GÖRÜYOR"

Birileri hala bu toprakları bize çok görüyor. Türk ile Kürt'ün, Sünni ile Alevi'nin arasına derin çukurlar kazılmasını istiyorlar. Biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik .Birileri hale göğü delen minarelerimize ezanımıza tahammül edemiyor. Karşımıza çıkamadıkları içi mesajlarını ya Suriye'den ya Irak'tan ya da Pensilvanya'dan veriyorlar.

"BİRİLERİ KURLA, FAİZLE BİZİM ŞAHLANIŞIMIZI DURDURMAK İSTİYOR"

Büyük ve güçlü Türkiye yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. 100 yıl önce bu toprakta verilen mücadele ile bugün bizi Suriye, Irak, Akdeniz'de verdiğimiz mücadele arasında hiçbir fark yok. Çanakkale'de ne için savaştıysak bu gün de bunun için çabalıyoruz. Birileri hala bu toprakları çok görüyor. Türk ve Kürdün, Arapla Çerkesin, Sünni ile Alevi'nin arasına derin uçurumlar kazmaya çalışıyor. Birileri hala 10 binlerce TIR silah verip, teror koridoru açıp bizi sıkıştırmak istiyor. Birileri kurla, faizle bizim şahlanışımızı durdurmak istiyor.

"MERTÇE KARŞIMIZA ÇIKAMAYANLAR MESAJLARINI BÖYLE VERİYORLAR"

Birileri hala göğü delen minarelerimize, ezanımıza tahammül edemiyor. Mertçe karşımıza çıkmadıkları için de mesajlarını ya Suriye, ya Irak, ya Kandil, ya Pensilvanya ya da Avrupa Parlamentosu'ndan veriyorlar. Onlar bize mesajı piyonları aracılığı ile gönderiyor biz de onlara cevabımızı Muş'tan rabiamızla veriyoruz. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Rabbim milletimizin zayıf düşmesini fırsat bilenlere fırsat vermesin.

"BÖLGELER ARASI FARKLILIK OLMASIN DİYE GAYRET EDİYORUZ"

Size efendi olmadık, hizmetkâr olduk. Kimseyi ötekileştirmeden, etnik kimliğinden dolayı hiçbir vatandaşımızı ayırmadan 81 ilin her birine eserlerimizle imza atıyoruz. CHP zihniyetin insanımızda açtığı yaralara şifa olmaya çalışıyoruz. Ankara'nın faydalandığı hizmetlerden Muş'lu, Ağrı'lı vatandaşlarımızın da faydalanmasını istiyoruz. Bölgelerimiz arasında artık gelişmişlik farkı olmasın diye gayret gösteriyoruz.

"MUŞ'TA İHTİYAÇ SAHİPLERİNE 2 KATRİLYON YATIRIM YAPTIK"

Halep oradaysa arşın burada. 17 yılda 11,5 katrilyon liralık yatırım yaptık Muş'a. Evlatlarımız bizim yaşadığımız sıkıntıları yaşamasın diye. Muş Alparslan Üniversitesi'ni kazandırdık. Öğrencilerimize 3 bin 321 kapasiteli yurtlarımızla hizmet veriyoruz. 1 milyon 186 bi öğrencimize kredi veriyoruz Türkiye genelinde. Muş'a gençlik merkezi, kapalı yüzme havuzu, spor salonları inşa ettik. Millet bahçelerimizle şehirlerimizi daha da güzelleştiriyoruz. Muş'a da iki tane millet bahçesi yapıyoruz. Her ikisinin de altyapı çalışmalarını bitirip yakında dozerleri çalıştırıyoruz. Muş'ta şehit yakınlarımıza, engellilerimize, ihtiyaç sahiplerine 2 katrilyon lira yardım yaptık.

"BÖYLE BİR SIKINTI OLDUĞU HALDE HAVADA KARADA YAPARIZ"

Muş Devlet hastanemizi iki blokla büyütüyoruz. Eğitim-Araştırma hastaneleri illerin büyüklüğüne göre değişiyor. Şu hastaneler bir defa sayısal olarak Muş'umuza yeter. Burada böyle bir sıkıntı olduğu anda zaten biz havada karada yaparız. 1544 konut projesini hayata geçirdik. İmar Barışıyla 25 bin Muş'lu vatandaşımızın mülkiyet sorununu çözdük. Ulaşımda 135 kilometre ilaveyle bölünmüş yolu 150 kilometreye çıkardık.



CHP'LİLER ANAYASA MAHKEMESİ'NDEN AYRILIP BURAYA GELEMEZLER

Hem CHP hem de ittifak ortağı HDP, biliyorsunuz baraj inşa etmemize hep karşı çıktılar. Kimi zaman çevre kimi zaman güvenlik dediler. Ne yaptılarsa bizim vatandaşımızın su sıkıntımızı çözmemize mani olamaladılar. Türkiye'nin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmamıza set vuramadılar. Türkiye'nin dört bir yanında son 17 yılda 563'tür. CHP'nin başındaki zatın yolu buraya düşmez. Kimi söylüyorum? Bay Kemal. Onlar kısır gündemlerinden, parti içi mücadelelerinden fırsat bulup, Ankara'nın dışına çıkamazlar. Kapısında nöbet tuttukları Anayasa Mahkemesi'nden ayrılıp buraya gelemezler.

BAY KEMAL ALPARSLAN 1 VE ALPARSLAN 2 BARAJINI DA YOK SAYACAK

Ben eserlerle konuşuyorum. Bay Kemal ömrün senin yalan. Akşam yalan, sabah yalan. Şimdi buraya gelirse Alparslan 1 barajını da inkar edecektir. Alparslan 2'yi de yok sayacaktır. Bu barajların Muş'un 2060 yılına kadar su ihtiyacını karşılayacacığını da kabul etmeyecektir. Allah kimsenin basiretini bağlamasın. Allah kimseyi Bay Kemal'in durumuna düşürmesin. CHP ve onun ruh ikizi HDP'ye rağmen yatırımlara devam edeceğiz. Bu kardeşiniz 4,5 sene daha bu ülkenin Cumhurbaşkanı mı, bu ülkenin başında mı? Biz devlet olarak size hizmet edeceğiz. Bugüne kadar 977 trilyon Muş'lu çiftçilerimize tarımsal destek verdik.

MUŞ'TA TARİHİ ÇARŞI SOKAK PROJESİNİ BAŞLATTIK

Muş'a elimiz boş gelmek olmaz dedik. Muş Organize Sanayi bölgesinde 3 milyon Avroluk ekipmanlarla donatacağımız ortak kullanım atölyesi kuruyoruz. Böylece organize sanayimizin hem beşeri hem de teknik kapasitesini güçlendiriyoruz. Bölgede terör örgütünün esareti kırıldıkça hem daha fazla yatırım hem daha fazla turist çekiyor. Bir dönem bölücü terör örgütünün cirit attığı yerlere artık emniyet, huzur, barış, esenlik geldi. İlimizin tarihi dokusunu turizme kazandırmak için Tarihi Çarşı Sokak Projesi'ni başlattık. Tarihi dokuyu özgün bir şekilde yenileyeceğiz. Tarım master planı hazırlıyoruz. Muş'lu yatırımcılarımızı, girişimcilerimizi 1,5 katrilyon liralık yatırım teşvikiyle destekleyerek 6 bin 536 kişilik ilave istihdam oluşturduk. Muş'a doğalgazı getirdik.