31 Mart'ta tüm Türkiye sandık başına giderek 5 yıl boyunca belediyeleri yönetecek başkanlarını seçecek. AK Parti ile MHP, Cumhur İttifakı kapsamında seçimlere girerken CHP ile İYİ Parti, Millet İttifakı ile seçimlere giriyor. Ancak Millet İttifakı'nın resmen ilan etmediği HDP ile Saadet'in de ittifaka dahil olduğu meclis üyeliklerinde yapılan kontenjanlarla ortaya çıktı.

BAKAN SOYLU İTTİFAKI DEŞİFRE ETMİŞTİ

İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "325 PKK ve HDP iltisaklıyı CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi listelerinden meclis üyesi adayı yaptılar. Bunlar kim? Yukarıdan aşağıya önümüzdeki hafta isimlerini tek tek açıklayacağız" demişti.

HDP'NİN VEKİL ADAYI SAADET'TEN ADAY

Saadet Partsi, Kocaeli Dilovası Belediyesi meclis üyeliğinde HDP'den milletvekili adayı olan Fatma Yıldırım'ı kontenjan adayı gösterdi. Kontenjan adayı olarak gösterilen isimlerin seçilmeleri halinde başkan yardımcısı olacağı iddia edildi.

İTTİFAK BİRBİRİNE KARIŞTI

Daha önce de Gebze'de İYİ Parti'den belediye başkan adayı olan Burcu Çetinkaya, partisi CHP'nin adayı Recep Dursun'u destekleme kararı alınca Saadet Partisi'ne geçmişti. İYİ Parti logosuyla afişler hazırlatıp kamuoyuyla paylaşan Çetinkaya, bu kez de SP logolarıyla boy göstermeye başladı. Kentteki kaos bununla da bitmedi. Dilovası'nda HDP'den başkan adaylığını duyuran Metin Dalgalı, sokak sokak dolaşarak kampanya yürüttü. Ancak HDP, SP ile ittifak yapınca geri çekildi. Dalgalı da SP listesinden belediye meclis üyesi oldu.

KARAMOLLAOĞLU SEÇMENİNE BÖYLE SESLENMİŞTİ!

Kirli ittifak ve aday listelerindeki skandallar tamamen ortaya çıkmadan önce vatandaşın tepkisine karşılık HDP ile kesinlikle ittifak yapmadıklarını, tüm bölgelerde kendi adaylarıyla seçime girdiklerini söyleyerek tepkileri dindirmeye çalışan Karamollaoğlu gazetelere böyle manşet olmuştu!

YALANIN BELGESİ OLARAK TARİHE GEÇTİ!

Ancak Karamollaoğlu'nun bu demeçleri bugün ortaya çıkan skandal anlaşma, aday ve listelerin ardından kendi seçmenine söylediği yalanın belgesi olarak tarihe geçti.