CHP, HDP ve İyi Parti'den oluşan Zillet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Ekrem İmamoğlu'nun muhafazakarlık maskesini düşüren bir fotoğraf ortaya çıktı.

SÖZDE İLAHİYATÇININ İMZA TÖRENİNDE

İmamoğlu'nun, daha önce sayısız kez İslamiyet ve Müslümanlık ile ilgili skandal açıklamalar yapan ve bunların sonucunda da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevden alınan sözde ilahiyatçı Cemil Kılıç'ın çıkardığı kitabın imza törenine katıldığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz haftalarda Eyüp Sultan Camii'nde Yasin okuyarak muhafazakar kesimin gözüne girmeye çalışan İmamoğlu'nun "Ateist veya deistler Müslümanlardan daha ahlaklı", "Daha çok İHL daha çok IŞİD", "Başörtüsü İslami bir gelenektir emir değildir" diyen sözde ilahiyatçı ile aynı karede poz vermesi muhafazakarlık maskesinin düşerek gerçek yüzünün ortaya çıkmasına neden oldu.