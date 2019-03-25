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  • 25.03.2019 19:14
  • Son Güncelleme: 25.03.2019 19:17

'nin adayı sözde ilahiyatçı 'ın imza gününde

Geçtiğimiz hafta Eyüp Sultan Camii'nde Yasin okuyarak gündem olmaya çalışan 'nin adayı İmamoğlu; İslamiyet ile ilgili skandal açıklamaları bulunan sözde ilahiyatçı 'ın Eylül ayında düzenlenen imza törenine katıldığı ortaya çıktı.

İmamoğlu'nun muhafazakarlık maskesi düştü

, HDP ve İyi Parti'den oluşan Zillet İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan 'nun muhafazakarlık maskesini düşüren bir fotoğraf ortaya çıktı.

SÖZDE İLAHİYATÇININ İMZA TÖRENİNDE
İmamoğlu'nun, daha önce sayısız kez İslamiyet ve Müslümanlık ile ilgili skandal açıklamalar yapan ve bunların sonucunda da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevden alınan sözde ilahiyatçı 'ın çıkardığı kitabın imza törenine katıldığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz haftalarda Eyüp Sultan Camii'nde Yasin okuyarak muhafazakar kesimin gözüne girmeye çalışan İmamoğlu'nun "Ateist veya deistler Müslümanlardan daha ahlaklı", "Daha çok İHL daha çok IŞİD", "Başörtüsü İslami bir gelenektir emir değildir" diyen sözde ilahiyatçı ile aynı karede poz vermesi muhafazakarlık maskesinin düşerek gerçek yüzünün ortaya çıkmasına neden oldu.

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