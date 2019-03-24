Selçuk Bayraktar'dan Yenikapı paylaşımı

İnsansız uçaklar üzerine master yapan ve Türkiye'ye milli değerler kazandıran Selçuk Bayraktar, İstanbul'daki Yenikapı mitingine katıldı. MHP ile AK Parti'nin Türkiye'nin bekası için ortaya çıkarttığı Cumhur İttifakı İstanbul'da gövde gösterisi yapıyor.

"MUHTEŞEMSİN İSTANBUL"

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın halkın karşısına çıktığı Yenikapı'ya Selçuk Bayraktar ve eşi Sümeyye Erdoğan da geldi.

Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından paylaşımda da bulundu. Bayraktar, "Yine muhteşemsin İstanbul" ifadelerine yer verdi.

Selçuk Bayraktar, dünyada ilk kez İHA'ların formasyon uçuşu deneyleri, hava - yer robot takımlarının koordinasyonu, uçuş kontrol ve güdüm sistemleri konularında bilimsel makaleler yazmış ve çalışmalar yapan kişidir.