Erdoğan Yenikapı'daki konuşmasında, "Bak sana ben bir müjde daha vereyim Bay Kemal. Nasip olursa Atatürk Kültür Merkezi'ni de kısa zamanda bitireceğiz. Ama sizlerin yaptığı gibi Atatürk Kültür Merkezi gibi değil, dünyada parmakla gösterilen bir kültür merkezi yapıyoruz. Her yönüyle muhteşem şu anda hızla inşaat devam ediyor. Herhalde bitirdikten sonra orada bir konserimize gelirsin. Biz çağırırız, bizim nankörlüğümüz yok. Ankara'dakine gelemiyor. Külliyenin içerisinde biliyorsunuz muhteşem bir opera binamız var.



29 EKİM'DE KONSER VERECEK

İnşallah 29 Ekim'de Fazıl Say'ın bir konseri olacak. Kendisinin inşallah bir bestesi olacak. Ya bizim derdimiz sen hangi zihniyettensin değil. Gelin, tek millet olalım. dedi.