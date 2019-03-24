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  • Son Güncelleme: 24.03.2019 22:53

kararını verdi! ’nı destekleyecekler

lideri , yayınladığı mesajla ’nı destekleyeceklerini açıkladı.

İskenderpaşa Cemaati, Cumhur İttifakı’nı destekleyecek

, Yerel Seçimleri'nde milli iradeden yana olduklarını açıkladı. İskenderpaşa Cemaati lideri 'ın imzasıyla yapılan açıklamada, "Barış ve selamet elçisi İnancımız her daim baki ve payidar olacaktır." ifadesi kullanıldı.

Nureddin Coşan imzasıyla yayınlanan açıklama şu şekilde:

"CUMHURUN MÜTTEFİKİ AZİZ BAŞKANIM"
"İçini tutuşturulmuş ateşle dolduran hendek sahipleri "

[ BURUC 85 (1-9) ]

İyilik elçilerini; iz'ansız, kapkara, kokuşmuş düzenlerini korumak algısıyla, taşlayarak, kalleşçe öldürenler KAHROLMUŞTUR.

4 Şubat 2001'i tasarlayan, görmezden gelen, unutturan meş'um zihniyet KAHROLMUŞTUR.

Rabb'lerinin hoşnutluğunu kazanmak için Cuma günü camide toplananları katleden, yaşam modeli iddiası sahibi hegemonya KAHROLMUŞTUR.

Bizi bize, bizi nefsimize, kardeşi kardeşe, Kürt'ü Kürt'e, Arap'ı Arap'a, Alevi'yi Sünni'ye, Türk'ü Türk'e, Agop'u Abdullah'a, milleti de zillete düşüren KAHROLMUŞTUR.

Ayrıştıran, bölen, ötekileştiren, itibarsızlaştıran, tefrika sokan, şeytan güdümlü, tek dişli canavar KAHROLMUŞTUR.

Barış ve selamet elçisi İnancımız her daim baki ve payidar olacaktır.

Bu bağlamda, biz de ( EVET ) ile sizi destekliyoruz.

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