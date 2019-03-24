Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Birkent Mahallesi'nde oturan Ahmet Meme'ye ait evin ikinci katında elektrik kontağından yangın çıktı. Evde bulunan anne Duygu Meme çocukları 7 aylık Eylül ile 7 yaşındaki Emine'yi alarak dışarı çıktı, 5 yaşındaki Bilal Meme ise içeride mahsur kaldı.

Oğlunu kurtarmak için içeriye girmeye çalışan anne, dumanın yoğunlaşması nedeniyle başarılı olamayınca bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek mahsur kalan çocuğu odalarda aradı.

Yapılan aramalar sonucu çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Çocuğun ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi.

Baba Ahmet Meme'nin ise olay sırasında evinin yakınındaki bahçede çalıştığı, yangını haber alıp eve geldiği ancak yangının büyümesi nedeniyle içeriye giremediği belirtildi.

Jandarma ekiplerinin evdeki incelemesi sürüyor.