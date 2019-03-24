Cumhur İttifakı'nın İzmir adayı AK Partili Nihat Zeybekci katıldığı bir televizyon programında canlı yayında soruları cevapları. Zeybekci, "İzmir varlık içinde yokluk çeken bir şehir" dedi.

Zeybekci'nin açıklamarından satır başları şu şekilde:

İzmir'de siyaset hoşgörüye dayalı. İzmir'de dolaşırken bir kere bile tepki almadım. İzmir'li için mahallenin çocuğuyum. Ege kültürünün insanıyım. Başından beri gönüller kazanmaya geldik. Biz İzmir'i almaya değil, İzmir'e kendimizi vermeye geldik. İzmir'de bazı bölgelerde ayrımcılık olmuş. CHP'li olmayan belediyelere hizmet verilmemiş. Ben seçildiğimde belediyelerde hiçbir ayrımcılık olmayacak.

"İZMİR VARLIK İÇİNDE YOKLUK ÇEKEN BİR ŞEHİR"

İzmir'de yüzde 10 civarında Kürt kökenli vatandaşlarımız var. Bütün İzmir'i dolaştık, hepsiyle konuşma şansımız oldu. İzmir'deki Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden gelen vatandaşlarımızın da tepkileri çok olumlu. İzmir'deki bu oylar blok şeklinde bir yere gitmeyecek. Biz bütün vatandaşlarımızdan oy alacağız. Biz vatandaşlarımıza şehirle ilgili sorunlarınız nedir diye sorduk. Halk en çok altyapı sorunlardan şikayetçi. İzmir varlık içinde yokluk çeken bir şehir. Potansiyeli çok büyük bir şehir fakat bu değerlendirmemiş.

İzmir'in çok önemli bölgelerinde kanalizasyon sistemi yok. Yağmur suları Çeşme'de ve Alaçatı'da direkt olarak denize veriliyor. Toprağı ve denizi kirletmeyi bırakmak gerekiyor. Anormal, onlarıın gözünde normal hale gelmiş. Sıfır Atık Projesi'yle iki yıl içerisinde bu sorunları çözeceğiz. Seçilirsem 2020'ye kadar arıtma tesisi kuracağım. Çeşme ve Alaçatı'ya derhal müdahale edilmeli.

"5 YILDA İZMİR'DEKİ TRAFİK PROBLEMİNİ TAMAMEN ÇÖZERİM"

Seçim yapılmadan icraatlarımızı gerçekleştirmeye başladık. Karaburun'u özel çevre koruma alanı ilan ettik. İzmir'de vatandaşlar için en büyük sorunlardan biri trafik. İzmir'de trafik İstanbul'a göre çok daha kötü durumda. İzmir'in sorunlarını çözeceğiz, projelerimiz üzerinde iyi çalıştık. Köprülü kavşaklar ile trafik sorununu çözeceğiz. 5 yılda İzmir'deki trafik problemini tamamen çözerim.

İzmir'de en büyük problemlerinden bir tanesi su fiyatlarıyla ilgili. İçme suyu ile ki içme suyuyla ilgili sıkıntımız var. Su fiyatları açısından en pahalı şehriyiz. Büyükşehirin kararı bu. Bizim Göldes Barajı yapılmış, hatlar şehre kadar getirilmiş. Bu zamanında şehrin su problemlerini çözmek için DSİ tarafından yapılan bir su hattıdır. Fakat büyükşehir hala şebekeye bağlayamamış durumda. Biz dünyanın en pahalı suyunu içiyoruz. Mars'tan su getirseniz bu kadara mal olur.

"DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHRİ"

40 liralık bir fatura su tüketimi. Ama faturanın toplamı 400 lira. Orada ne var? Katı atık toplama bertaraf bedeli... 12 lira olan şey, ton bedeli 40-50 liraya çıkıyor. Tokyo'da 14,90 kuruş; dünyanın en pahalı şehri.



"YÜZDE 50 SUYA İNDİRİM GETİRECEĞİZ"

Bu sorunu bitireceğiz. Yüzde 50 suya indirim getireceğiz. Öğrenci biletleri genelde yetişkinin yüzde 50'sidir. İzmir'de yüzde 70'e yakınıdır. Bunu da yüzde 50'ye indireceğiz.

"İZMİR'İ ALTYAPI SORUNUNU ÇÖZMEDEN MARKA YAPAMAZSINIZ"

Yerel yönetimler yatırımcı aramak zorunda. Turizmden Antalya'dan daha fazla kazanabiliriz. Otel kapasitesini daha yukarıya çıkarmalıyız. Antalya şuanda İzmir'in 22 katı otel kapasitesine sahip. İzmir'i altyapı sorununu çözmeden marka yapamazsınız.

Kentin tüm kaldırımları otomobil işgali altında. Otoparkları yer altına doğru inşa ederek park sorunu çözmemiz gerekiyor. Bu projelerin kaynağını yap-işlet-devret modeli ile gerçekleştireceğiz.

"İMAR PLANLARINDA DEPREM HARİTALARI GÖZ ÖNÜNE ALINMAMIŞ"

Ege, Anadolu'nun riskli deprem bölgesi. İzmir'deki imar planlarında deprem haritaları göz önüne alınmamış. İzmir'de bu konuyla ilgili çalışmaların acilen yapılması gerekiyor. 4,5 milyon nüfusa sahip İzmir'de imar yönetmeliği yok. Ege'de benim bildiğim bütün illerde imar yönetmeliği var fakat İzmir'de yok. İzmir'i yönetenler sorunları umursamıyor.

Söz verip de yapmadığımız olmadı, olmayacak. Oyunuzu İzmir'e verin, oyunuzu gelecek nesillere verin. 5 yıl içerisinde İzmir'imiz kaybettiği o 20 yıllık süreci geri kazanacak. İzmir, vatandaşlarımızın mutlu olarak yaşadığı bir şehir olacak.