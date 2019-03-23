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'li sokak sokak dolaşıp başörtüsü dağıttı

, kazanmak için leyleklere umut bağladı. Başkan adayı ise sokak sokak dolaşıp başörtüsü dağıttı.

Oy CHP oy!
Yerel ler için geri sayım başladı. Ancak yerinde saydı! Genel Başkan , aday seçiminden yürüttüğü kampanyaya kadar şok etkisi yarattı. CHP Lideri, dilek tutup koluna bileklik taktı. Leyleği gördüğü anda bilekliği çıkartacaktı. Ancak leylekler 'i pas geçerken adayları da ne yapacağını şaşırdı. CHP tarafından İstanbul Pendik Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen , sokak sokak dolaşarak başörtüsü dağıttı. "Bacılarımızla örtüşmek için başörtüsü dağıtıyoruz. Oy avcılığı adına bunu yapmadık. Pendik'in gerçeğidir bu" ifadelerini kullandı.

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