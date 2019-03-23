Yerel seçimler için geri sayım başladı. Ancak CHP yerinde saydı! Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, aday seçiminden yürüttüğü kampanyaya kadar şok etkisi yarattı. CHP Lideri, dilek tutup koluna bileklik taktı. Leyleği gördüğü anda bilekliği çıkartacaktı. Ancak leylekler Kemal Bey'i pas geçerken adayları da ne yapacağını şaşırdı. CHP tarafından İstanbul Pendik Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mehmet Salih Usta, sokak sokak dolaşarak başörtüsü dağıttı. "Bacılarımızla örtüşmek için başörtüsü dağıtıyoruz. Oy avcılığı adına bunu yapmadık. Pendik'in gerçeğidir bu" ifadelerini kullandı.
- Güncel
- 23.03.2019
- Gazete
CHP'li Mehmet Salih Usta sokak sokak dolaşıp başörtüsü dağıttı
Kemal Bey, seçim kazanmak için leyleklere umut bağladı. Başkan adayı Mehmet Salih Usta ise sokak sokak dolaşıp başörtüsü dağıttı.
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