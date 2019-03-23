Ceza metre!

Siyahi turisti aşağılayan taksici, "bu kadarına da pes" dedirtti. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından meslektaşlardan feci şekilde dayak yedi. Olay dün İstanbul'da meydana geldi. Senegal'den Türkiye'ye gelen Ousmane Alyly, Atatürk Havalimanı'ndan Aksaray'a gitmek için ticari taksiye bindi. Sürücü O.K.'dan taksimetreyi açmasını istedi. Şoför, ödemeyi dolar üzerinden istedi. İkili birbirine girdi. O.K. turisti "Sen terörist misin, cami bombalamaya mı geldin buraya" diyerek aşağıladı.
Taksimetrede 48 lira yazdığı için 100 lira veren Alyly, para üstünü istedi. Sürücü ise para üstünü verme karşılığında 10 lira bahşiş istedi. Almayacağının anlayınca uzaklaştı. Yaşadıklarını cep telefonu kamerasıyla kaydeden Senegalli, karakola giderek şikayetçi oldu. Ousmane Alyly, "Bana çok küfürler etti, bana vurdu. Ben de videoya çektim. Polise gittim. Taksimetre 48 lira yazdı, ben 100 lirayı verdim. Bahşiş istedi. 50 lirasını aldı, geri kalanı da geri aldım" diye konuştu. O.K. turizm polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından taksi şoförünün havalimanındaki 10 meslektaşı tarafından darp edildiği öğrenildi. Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi, şüpheliyi ihraç ettiğini açıkladı.
Taksimetrede 48 lira yazdığı için 100 lira veren Alyly, para üstünü istedi. Sürücü ise para üstünü verme karşılığında 10 lira bahşiş istedi. Almayacağının anlayınca uzaklaştı. Yaşadıklarını cep telefonu kamerasıyla kaydeden Senegalli, karakola giderek şikayetçi oldu. Ousmane Alyly, "Bana çok küfürler etti, bana vurdu. Ben de videoya çektim. Polise gittim. Taksimetre 48 lira yazdı, ben 100 lirayı verdim. Bahşiş istedi. 50 lirasını aldı, geri kalanı da geri aldım" diye konuştu. O.K. turizm polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından taksi şoförünün havalimanındaki 10 meslektaşı tarafından darp edildiği öğrenildi. Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi, şüpheliyi ihraç ettiğini açıkladı.
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