Başkan Erdoğan: İşgalin meşrulaştırılmasına asla izin vermeyiz

İslam İşbirliği Teşkilatı Acil İcra Komitesi Toplantısı, dün İstanbul'da yapıldı. Yeni Zelanda'daki terör saldırısı nedeniyle Türkiye'nin çağrısıyla düzenlenen acil toplantıya Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Yousef Al Othaimeen ve 57 ülkeden temsilciler katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın, "ABD için Golan Tepeleri'nde İsrail egemenliğini tamamen kabul etmenin zamanı gelmiştir" sözlerine sert çıktı. Erdoğan, özetle şu açıklamaları yaptı:
ÖRNEK DURUŞ:
Yeni Zelanda hükümetine kararlı duruş ve hassasiyet için teşekkür etmek istiyorum. Sergilenen empati ve Müslümanlar'la dayanışma tüm dünya liderlerine örnek olmalıdır.
TALİHSİZ AÇIKLAMA:
ABD Başkanı Trump'ın, Golan Tepeleri ile ilgili talihsiz açıklaması, bölgeyi yeni bir krizin eşiğine getirmiştir. Golan Tepeleri, 1967'den bu yana İsrail'in işgali altındadır. Türkiye'nin ve İİT'nin böyle hassas bir meselede sessiz kalması, emrivakilere boyun eğmesi düşünülemez. İşgalin meşrulaştırılmasına asla izin vermeyiz, veremeyiz.
HESAP VERECEKSİN
ASIL FATURA SANA KESİLECEK:
Başkan Erdoğan, Konya ve Amasya'da miting düzenledi. Erdoğan, Yeni Zelanda saldırısıyla ilgili İslam dünyasını suçlayan Kılçdaroğlu'na "Sen tehlikeli bir adamsın. Bütün seçimleri kaybettin. Bunu da kaybedeceksin" mesajını gönderdi. Erdoğan, İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in skandal iftirasına da tepki gösterdi: "Şu anda senin iyi günlerin. Asıl fatura sana kesilecek. Gereken hesabı vereceksin."
GELİN TÜM TERÖRÜ BİTİRELİM
Erdoğan, Amasya'dan çağrı yaptı: Tüm dünyayı PKK, PYD konusunda, ırkçı ve İslam düşmanı terör konusunda ikaz ediyoruz. Gelin tüm terör örgütlerine karşı ortak bir tavır geliştirelim. DEAŞ'ı nasıl bitirdiysek, PKK PYD'yi ve ırkçı İslam düşmanı örgütleri de bitirelim.
ÖRNEK DURUŞ:
Yeni Zelanda hükümetine kararlı duruş ve hassasiyet için teşekkür etmek istiyorum. Sergilenen empati ve Müslümanlar'la dayanışma tüm dünya liderlerine örnek olmalıdır.
TALİHSİZ AÇIKLAMA:
ABD Başkanı Trump'ın, Golan Tepeleri ile ilgili talihsiz açıklaması, bölgeyi yeni bir krizin eşiğine getirmiştir. Golan Tepeleri, 1967'den bu yana İsrail'in işgali altındadır. Türkiye'nin ve İİT'nin böyle hassas bir meselede sessiz kalması, emrivakilere boyun eğmesi düşünülemez. İşgalin meşrulaştırılmasına asla izin vermeyiz, veremeyiz.
HESAP VERECEKSİN
ASIL FATURA SANA KESİLECEK:
Başkan Erdoğan, Konya ve Amasya'da miting düzenledi. Erdoğan, Yeni Zelanda saldırısıyla ilgili İslam dünyasını suçlayan Kılçdaroğlu'na "Sen tehlikeli bir adamsın. Bütün seçimleri kaybettin. Bunu da kaybedeceksin" mesajını gönderdi. Erdoğan, İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in skandal iftirasına da tepki gösterdi: "Şu anda senin iyi günlerin. Asıl fatura sana kesilecek. Gereken hesabı vereceksin."
GELİN TÜM TERÖRÜ BİTİRELİM
Erdoğan, Amasya'dan çağrı yaptı: Tüm dünyayı PKK, PYD konusunda, ırkçı ve İslam düşmanı terör konusunda ikaz ediyoruz. Gelin tüm terör örgütlerine karşı ortak bir tavır geliştirelim. DEAŞ'ı nasıl bitirdiysek, PKK PYD'yi ve ırkçı İslam düşmanı örgütleri de bitirelim.
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