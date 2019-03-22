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  • 22.03.2019 17:38
  • Son Güncelleme: 22.03.2019 17:46

'nın öncesi kaos planı çökertildi

Yaklaşan yerel ler öncesinde İstanbul'u kana bulamaya hazırlanan 2 /’lı terörist yakalandı.

Bölücü terör örgütü 'nın yerel ler öncesi kanlı saldırılar düzenleyerek seçim güvenliğini tehdit etmek maksadıyla yaptığı kaos planı bozuldu.

Edinilen bilgilere göre, alınan istihbarat raporundan yolan çıkan İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bölücü terör örgütü PKK üyesi 2 teröristi takibe aldı. Mersin'den yolcu otobüsüyle kente sızan teröristler, 13 ve 14 Mart'ta İstanbul Kartal ve Pendik'te 2 ayrı adrese düzenlenen baskınla yakalandı.

TUTUKLANDILAR
Örgütün dağ kadrosuna katılıp bomba ve silahlı eğitim aldıktan sonra verilen talimatla saldırı için İstanbul'a gönderilen Arif A. ve Şakir .A. adlı 2 PKK'lının üzerlerinden Suriye kimliği ve pasaportu çıktığı öğrenildi. Seçim güvenliğini tehdit etmek maksadıyla yaptıkları kaos planı bozulan örgüt üyelerinin, emniyette susma haklarını kullandıkları belirtildi. Teröristler, Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

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