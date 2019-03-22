Leylek alarmı

Leyleklerin göç hattında bulunan İstanbul'da havalimanlarında alarm verildi. Pilotlar, leylek sürüleriyle ilgili birbirlerini uyarmaya başladı. Olası çarpma tehlikelerine karşı da uçuş rotalarında düzenleme yapılıyor. Uzmanlar, 6 kilogramlık bir kuşun saatte 300 kilometre ile giden uçağa çarpma etkisinin 550 kilogramlık kuvvete eşdeğer olduğuna dikkat çekerken, leylek çarpmalarının en dikkat çekeni 2015'te Singapur Havayolları'nın İstanbul- Singapur seferinde yaşanmıştı. İstanbul'dan kalktıktan kısa süre sonra uçak, burun kısmına saplanan leylek ölüsüyle Atatürk Havalimanı'na dönmüştü.
- Güncel
- 22.03.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.