Bugünkü
Takvim

Leylek alarmı

Leylek alarmı
Leyleklerin göç hattında bulunan 'da havalimanlarında alarm verildi. Pilotlar, leylek sürüleriyle ilgili birbirlerini uyarmaya başladı. Olası çarpma tehlikelerine karşı da uçuş rotalarında düzenleme yapılıyor. Uzmanlar, 6 kilogramlık bir kuşun saatte 300 kilometre ile giden uçağa çarpma etkisinin 550 kilogramlık kuvvete eşdeğer olduğuna dikkat çekerken, leylek çarpmalarının en dikkat çekeni 2015'te Havayolları'nın İstanbul- Singapur seferinde yaşanmıştı. İstanbul'dan kalktıktan kısa süre sonra uçak, burun kısmına saplanan leylek ölüsüyle 'na dönmüştü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriLeylek alarmı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri