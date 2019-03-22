Başkan Erdoğan, tekvandocuları kabul etti

AK Parti'nin Konya mitinginde halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitingin ardından önümüzdeki turnuva ve şampiyonalara hazırlanan olimpik milli takım ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğan, Başkan Şahin'den çalışmalarla ilgili bilgi alırken, son dönemde elde edilen başarılar nedeniyle federasyonu kutlayarak bundan sonraki organizasyonlarda başarı diledi.

Antrenörlük kariyerine başlayan Servet Tazegül'e de yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Erdoğan, Tazegül'ün başarılı olacağına inandığını söyledi.

Başkan Şahin de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destekleri için tekvandocular adına teşekkür etti.