Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Anadolu Ajansı Editör Masası'nın konuğu oldu. Bakan Turhan, bölünmüş yol yatırımlarının en fazla Doğu Anadolu ve Güneydoğu Bölgeleri'ne yapıldığını söyledi. Turhan bugüne kadar yüz binlerce siber saldırının engellendiğini ve bunun için de 1300 personelin istihdam edildiğini söyledi.

Bakan Turhan'ın açıklamaları şöyle:

-Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımız 50 ilde miting yaptı. Ben bunların önemli bir kısmına katıldım. Ayrıca daha önce de Sayın Cumhurbaşkanımızdan ayrı olarak illere de gitmiştim. Miting meydanlarındaki duruma bakılırsa alanlar dolu. Bunu 31 Mart seçimlerinin sonuçlarıyla ilişkilendirmek için konuyu iki başlıkta değerlendirmek lazım. Cumhurbaşkanımızın ülkemizde bir itibarı var. Milletin gönlünde bir sevgisi var. Miting, toplantı olduğu zaman meydanlar doluyor, boş kalmıyor. Mitingler öncesi ve sonrası sessiz çoğunluk dediğimiz hadise seçimlere damgasını vuracak olan kesimin kanaati oyu çok önemli. Yolların kenarında, evlerinin balkonunda, camında, dükkanının önünde olan insanların bakışı kanaatlerinde önemli durum oluşturuyor. Meydanlara gelen insanlar partinin, davanın sevdalısı. Doğu ve Güneydoğu Bölgesinde mitinglerimizde son yıllarda sağlanan güven ortamı, onun öncesinde yaşanan bu vatandaşların hendek çukur sıkıntısı, belli ki vatandaşların düşüncülerini kanaatlerini "Benim sığınacağım yer devletin yanıdır" diye görülüyor. Önceki seçimlerde AK Parti olarak iyi sonuçlar aldık ama gittiğimiz zaman insanlar bizim konvoyumuza bakmaktan çekiniyorlardı, şimdi öyle değil. Güneydoğu tarafı böyle. Son zamanlarda Türkiye'ye karşı yurt içi ve yurt dışı bazı odakların verdiği mesajlar etkili oldu. Mesela ezan meselesi. Milletimizi bilemiş. Bizim milletimiz büyük millet, necip millet.

-Seçim sonuçlarından umutluyum. Bu seçim sadece yerel yöneticilerin belirleneceği bir seçim değil. Çok şükür bizim partimizin yerel yönetimlerle ilgili deneyimleri, toplum tarafından kabul görmüş, biliniyor.





-Bakanlık olarak haberleşme konusunda seçim öncesinde yaptığımız hazırlıklarda seçimde kullanılacak olan matbu malzemelerin yerlerine ulaştırılması PTT tarafından yapılıyor. Diğer kargo işlemlerinden tecrit edilmiş olan kabuller, tutanaklar alınıyor, gideceği yerlere ayrı özel bir kurye ile teslim ediliyor. Seçim sonuçlarının vatandaşlarımıza doğru bilgilendirilmesi, zamanında ulaştırılması önemli. Günümüzde haberleşme elektronik sistemler üzerinden yapılıyor. Siber saldırılara karşı da bakanlık olarak ulusal siber olaylara müdahale merkezini kurduk. Seçim amaçlı kurulmadı. Başarıyla işletiyoruz. Bugüne kadar da yüz binlerce saldırıyı önlemiş olduk. Bankaların hesaplarına giriliyor, müdahale ediliyor. Finansal piyasalar günümüzde çok önemli Her an para transferi var, para hareketleri var. Bunlar özellikle hedefler oluyor. Siber teröristler için hedef oluyor. Bunları önlemek için 1300'e yakın eleman, özel seçilmiş elemanlar sürekli çalışıyor.

-Yatırım bütçesinden bugüne kadar olduğu gibi en yüksek payı aldık. Ulaştırma, altyapı sistemleri uzun vadeli ve yüksek maliyetli yatırımlardır. Altyapıyı oluşturduğun zaman diğer sektörler bunun üzerinde büyüme gerçekleştirir. Bugüne kadar sene başı bütçesinden en iyi yatırımı aldık. Planladığımız, hedeflediğimiz projeleri zamanında hizmete açmak için, bitirmek için planlamamızı programlamamızı yaptık.

-Yatırımlarımızı ağırlıklı olarak acil ulaşım ihtiyaçlarını görmek için kara yolları ve demir yolu altyapısını iyileştirdik. Ülkemizde ulaştırma, doğu-batı koridorunda oluşur. Demir yollarının kapasitesinin daha da artırılması için sinyalizasyon altyapısını da iyileştirerek konforunu ve kapasitesini daha yüksek seviyeye getiriyoruz. Yaptığımız haberleşme sistemiyle trenler birbirleriyle iletişim sağlayabilecek ve iletişim kurabilecek. Elektrikasyon konusu önemli sinyalsiz hattı açtınız diye eleştirilere maruz kalıyoruz. Ülkemizdeki demir yolu altyapısının yüzde 45'i elektrikli. Taşımacılıkta kara yolu altyapısını daha önceden iyileştirmiştik, rahatlattık. Türkiye'nin ekonomik büyüklüğüne göre mal miktarının insan hareketinin, yolcu hareketini taşıyabilecek koridorları bitirdik. Kuzey-Güney koridorlarını bitirdik.

-2000 yılında yolculuk hareketleri 3'e katlandı. Yük olarak da 3.5'e katlandı. Bu bizim ülkemizin büyüdüğünü de gösteriyor. Bir malın ulaşım maliyeti girdisi yüzde 15'ten yüzde 10'a kadar geriledi.

-İhalelerde şartımız "Parayı yurt dışından getireceksin" oluyor. Ülkemize yurt dışından sermaye akıyor. 3. Havalimanını yaptılar ve devlete yılda 822 milyon euro para ödenecek.

-190 kilometrelik, Bursa-Balıkesir arasındaki kesimi de 6 ay sonra açacağız. İzmir-Çandarlı Otoyolu'nu yap-işlet-devretle yapıyoruz, hizmete açacağız.

-Bu yollar uluslararası ticarette tercih edilme nedenimiz oluyor. İnsanlara rahat, güvenli ulaşım ortamı sağlıyorsun.

-Dünyanın en büyük köprüsü Çanakkale Köprüsü'nü yapıyoruz. Temel ile kule arasında bağlantıyı sağlayacak şaftları yerine koyduk. 2022'de hizmet vermeye başlayacak. Çanakkale Köprüsü hem Marmara denizinin ring yolunu tamamlamış olacak hem de bizim önemli ihraç kalemlerimizden biri olan ege, Akdeniz'de üretilen malların Avrupa'ya hızlı ulaşma imkanı olacak.

-İstanbul-Kapıkule arasında hızlı tren ihalesini yaptık. Temelini 3 Mayıs'ta atacağız.

-En fazla yeni bölünmüş yolu Doğu ve Güneydoğu'ya yaptık. Trafiğine fizibilitesine de bakmadık. Sosyal bölgenin kalkınması için yaptık.

-Artvin bizim enerji üssümüz. Artvin'e Hopa'da Cankurtaran Tüneli yaptık.

-Dünyanın en büyük havalimanını 29 Ekim 2018 tarihinde açtık. Bugünden sonra burada uçuşlar yapılıyor. Bir günde bir tarafı kapatıp bir tarafa geçmek mümkün değil. Atatürk Havalimanı ile İstanbul Havalimanı'nın uçuş koridorları birbirini etkiliyor. İniş ve kalkışlar aynı anda yapılamıyor. İstanbul Havalimanı'nda 5 tanesi Kuzey-Güney, bir tanesi Doğu-Batı hattında. 1.450.000 metrekarelik bir alan. Her tarafı akıllı sistemlerle donatılmış, elektronik sistemlerle teçhiz edilmiş bir mekan. 115 kilometre otomatik bagaj taşıyan sistem var. En ileri teknoloji burada yapıldı. Bir Hollanda firmasına yaptırıldı. Bu havalimanın en önemli özelliklerinden biri de uluslararası aktarma yapacak yolculara da bagajların güvenliğinin çok önemli olduğu bir havalimanı. En önemli hizmet yolcunun bagaj güvenliği. Bagajların fiziki güvenliği bakımından da bavul gibi paldır küldür seyahat etmiyor. Bagaj özel korumalı şekilde seyahat ediyor.

-Mevcut Atatürk Havalimanı'nın kapasitesinin 3 katı büyüklüğünde, yolcu tünellerinde 5 katı büyüklüğünde sistemler var. Yolcu üzerinde denenmeden, açılmadan 5 ay önce test edilmeye başlandı. Kobay yolcularla yapıldı.

-İç hatlar terminalinden 1671 uçuş yapıldı, dış hatlardan 1231 uçuş olmak üzere 2902 yeni havalimanımızdan uçuş yapılmış. İç hatlarda 226 bin 40 kişi dış hatlarda 146 bin 78 kişi faydalanmış.



-İstanbul Havalimanı'na taşınma 5 Nisan 03.00'te başlayıp 7 Nisan 00.00'da bitecek. 7 Nisan'dan sonra tüm operatörler buradan hizmet verecek.

-Metro sistemlerinin inşaatı da 1 yıl içinde bitmiş olacak. Seneye bu zamanlar Gayrettepe'yi, önümüzdeki yılın ortalarında da Halkalı'ndan yeni havalimanına metroyla erişilebilecek.

-Atatürk Havalimanı'nın önemli bir kısmını millet bahçesi yapacağız. Belirli bir kısmını havacılıkla ilgili fuar için kullanacağız. Bakım amaçlı ve özel uçaklar için bir pisti bırakacağız.