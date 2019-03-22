Başkentteki Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 18 eski HAVELSAN mühendisinden 8'i gözaltına alındı.
GSM HATLARINA BYLOCK YÜKLEDİKLERİ TESPİT EDİLDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, savunma sanayi şirketlerindeki FETÖ mensuplarının tespitine yönelik soruşturma kapsamında HAVELSAN adına alınıp kullanmaları için verilen GSM hatlarına ByLock yükledikleri belirlenen 18 mühendis hakkında arama ve gözaltı kararı verildiği belirtildi.
ŞÜPHELİLERDEN 8'İ GÖZALTINDA
Şüphelilerin soruşturma nedeniyle kurumla ilişkilerinin kesildiği kaydedilen açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sürdürüldüğü bildirildi.
Operasyonlar kapsamında şüphelilerden 8'inin gözaltına alındığı öğrenildi.
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