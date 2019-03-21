Türkiye yine deprem korkusu yaşadı. Denizli'nin Acıpayam ilçesinde dün sabah 09.34'te 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliğinin 11.3 km olduğu belirlendi. Afet, Ege Bölgesi ve Güney Marmara'daki illerde de hissedildi. 60 dakika içerisinde 28 artçı yaşandı. Bölgede 100'ün üzerinde artçı deprem meydana geldi. 30 ev yıkıldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "278 yapıda hasar tespit edildi. 22 yaralımız var" dedi. Deprem şiddetiyle vatandaşlar büyük panik yaşadı. Bazıları kendini sokağa attı. Bölgede Türk Kızılayı tarafından yaklaşık 2 bin kişiye etli pilav, çorba ve ayrandan oluşan menü hazırlandı. Kızılay görevlileri yaşlı ve sağlık durumları iyi olmayanların yemeklerini masalarına kadar götürdü. Mobil Mutfak Tırlarında yapılan yemek dağıtımı sırasında yaşanan artçı sarsıntılar korkuttu.
DEPREM KAHİNİ BİLDİ
Deprem tahminleri doğru çıkan yeni nesil deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets geçtiğimiz hafta Türkiye'de yakın tarihte yüksek sismik faaliyet beklediği bölgeleri açıklamıştı. Akdeniz ve Ege kıyılarının da yer aldığı Avrasya deprem hattında sismik faaliyetlerin daha aktif olacağı konusunda uyarmıştı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "278 yapıda hasar tespit edildi. 22 yaralımız var" dedi. Deprem şiddetiyle vatandaşlar büyük panik yaşadı. Bazıları kendini sokağa attı. Bölgede Türk Kızılayı tarafından yaklaşık 2 bin kişiye etli pilav, çorba ve ayrandan oluşan menü hazırlandı. Kızılay görevlileri yaşlı ve sağlık durumları iyi olmayanların yemeklerini masalarına kadar götürdü. Mobil Mutfak Tırlarında yapılan yemek dağıtımı sırasında yaşanan artçı sarsıntılar korkuttu.
DEPREM KAHİNİ BİLDİ
Deprem tahminleri doğru çıkan yeni nesil deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets geçtiğimiz hafta Türkiye'de yakın tarihte yüksek sismik faaliyet beklediği bölgeleri açıklamıştı. Akdeniz ve Ege kıyılarının da yer aldığı Avrasya deprem hattında sismik faaliyetlerin daha aktif olacağı konusunda uyarmıştı.
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