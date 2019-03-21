En son depremler son dakika İzmir, Denizli, Antalya depremi şiddeti kaç Kandilli Rasathanesi açıklaması yapıldı. Denizli Acıpayam'da 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Son dakika habere göre, deprem İzmir başta olmak üzere Antalya, Muğla gibi çevre illerden de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 09.34'te merkez üssü Acıpayam ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının yerin 11,36 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

ŞİDDETLİ İKİ DEPREM DAHA

Öte yandan saat 09.38 ve 09.41'de merkez üssü Acıpayam olan 4,8 ve 4,5 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

AFAD: MERKEZ ÜSSÜ DENİZLİ ACIPAYAM

AFAD'da yer alan bilgiye göre saat 09.34'te merkez üssü Denizli'nin Acıpayam İlçesi olan 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir ve Antalya'dan da hissedildi. Depremin adından 09.38'de 4,8, 09.41'de de 4,5 büyüklüğünde artçı sarsıntılar oldu. Acıpayam Belediye Başkanı, depremde can kaybının olmadığını söyledi.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI OSMAN ZOLAN: DEPREMİ CİDDİ ŞEKİLDE HİSSETTİK

Depremi ciddi şekilde hissettiklerini söyleyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, son durumu şöyle anlattı:

''Eve girmekte insanlar tedirgin, girmiyorlar. Ama birkaç saat içerisinde de o konuda hedefe ulaşacağız. Halkımızı bu konuda bilgilendirmeler yapıyoruz. Ben toplantıdaydım, bir il çalışmamız vardı. Oturuyorduk, bayağı bir sarsıntı oldu. Tabi oraya 50-60 km mesafedeyiz.

O mesafeden bile ciddi bir şekilde hissettik. Acaba dedik masa mı… Herkes ayağa kalktı, ciddi mesafe olmasına rağmen hissettik.

Sonra da arkadaşlarımızla temasa geçtik. Merkez üssü olan bölgelerde hasarımız var. Orada arkadaşlarımız müdahale ediyorlar. Bir evde bir yangınla ilgili ihbar geldi. Ona da itfaiye ekiplerimiz müdahale ettiler. Kırsal mahallemizde, iki katlı yapılarımızın olduğu bir bölge. İki katlı, ahşap veya betonarme karışımı olan yapıyorlar. Hasar bilgileri geldi ancak hayati anlamda herhangi bir sıkıntı gözükmüyor.''

Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, depremle ilgili şunları söyledi:

''Binalarda çatlamalar var ama can kaybı yok. Deprem; gece saat 4 civarında bir kere oldu. Daha sonra tekrar biraz önce 15 dakika önce; ben de hastanedeydim. Oradan ayrılırken kendi aracımda baktım ortalık sallanıyor. İşte o sırada esas büyük deprem oldu.

Bütün vatandaşlarımız dışarıda. Bizim en çok korktuğumuz çatılardan düşenlerin insanların üzerine düşmesini önlemek amacıyla şu anda ekiplerimiz de binaların diplerini boşaltmak için çalışıyorlar.

Yeşildere'ye yakın bir Ucarı köyümüz var. Orada muhtarımız aradı can kaybımız yok, gidip bakacağız birazdan. Binaların çatı katlarında çatlama olduğu, bacalarının sarsıntıyla düştüğü… Biz o yüzden korkuyoruz. Allah korusun daha büyük depremler yaşamayalım inşallah.

DENİZLİ VALİ VEKİLİ: UZUN SÜRDÜ, İKİ ARTÇI OLDU

Denizli Vali Vekili Turan Atlamaz, son durumu anlattı:

''Şu ana kadar kent merkezinde herhangi bir şey olmadığını öğrenmiş bulunuyoruz. Kırsalda da bağlantılarımız devam ediyor. Ciddi bir sonuç bildirilmedi. Olacağına da ihtimal vermiyoruz. Sarsıntıyı bizzat yaşadık. Evet uzun sürdü, iki artçı oldu. Halk panik halinde caddelere çıkmış durumda. Şu anda somut bir şey bize intikal etmedi. Ancak kırsalda bildiğiniz gibi metruk bir hayli ev oluyor. Can kaybı ve yaralı konusunda bir bilgi gelmedi.

Geçmişte Denizlimiz deprem yaşamış bir bölgemiz. Ara ara böyle sarsıntılar olması, bilim insanlarımızın bildirdiğine göre; muhtemel şiddetli depremle ilgili enerji bölünmesi olduğunu söylüyorlar. İki artçı sarsıntı daha oldu, son derece düşüktü. Son iki artçının olmasını uzman arkadaşlarımız olumlu olarak bildiriyor.''

DEPREM ANI SANİYE SANİYE KAMERADA İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER

MAHALLEDEKİ EVLERDE HASAR MEYDANA GELDİ

Depremin merkez üssü olan 150 haneli, 230 kişinin yaşadığı Yeniköy Mahallesi'nin muhtarı Mehmet Biçer, ilk belirlemelere göre can kaybının olmadığını, fakat en az 10- 15 evde hasar meydana geldiğini söyledi. Biçer, bazı evlerin duvarlarının yıkıldığını, bazılarında ise çatlaklar olduğunu belirtti. Biçer, eve girmemeleri konusunda, vatandaşları uyardıklarını söyledi.

BİR KİŞİ YARALANDI

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem sırasında 1'inci kattaki evinden panikle sokağa atlayan bir kadının yaralandığı belirtildi. Ayrıca ilçedeki kırsal mahallelerde bazı kerpiç evlerin hasar gördüğü öğrenildi.

DENİZLİ ACIPAYAM'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Valilikten yapılan açıklamada, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremden sondar okullar 1 gün tatil edildi.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ'NDE GÖREVLİ ŞERİF BARIŞ: BUNUN ARKASINDAN GELEBİLECEK DEPREM İÇİN NET BİR ŞEY KONUŞMAK MÜMKÜN DEĞİL

Kocaeli Üniversitesi'nde Jeofizik Bölümü öğretim üyesi Şerif Barış, korkutan depremle ilgili şunları söyledi:

''5,5 kuvvetli bir deprem. Derinliği 10-12 km civarında verilmiş. Dayanıksız binalarda hasar yapabilecek bir deprem. Bunun arkasından gelebilecek deprem için net bir şey konuşmak mümkün değil. Evlerinde çatlak ve hasar varsa insanların o evlere girmemesi tavsiyesinde bulunuyorum. Bu istenmeyen bir olay ama Türkiye'nin bunları aşması lazım. Bizim bu depremlere alışık olmamız ve hazır olmamız gerekiyor.

HOLLANDALI UZMAN DEPREMİ BİLDİĞİNİ SÖYLÜYOR

Son zamanlarda Hollandalı uzman depremi bildiğini söylüyor. Biz depremi belirlemeyle uğraşıyoruz ama insanların bunu beklemeden önce insanların mobilyalarını eşyalarını sabitlemeleri ve kendilerini korumayı öğrenmesi lazım. Ben geçmiş olsun diyorum.''