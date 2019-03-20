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  • Son Güncelleme: 20.03.2019 09:56

Türkiye’ye geliyor

ı Jacinda Ardern, ’ın, Başkan ile Christchurch saldırısını üzerine görüşmek için Türkiye’ye geleceğini duyurdu.

Başbakan açıkladı: Türkiye'ye geliyor

ı Jacinda Ardern basına yaptığı açıklamada, ve aynı zamanda Başbakan Yardımcısı 'ın 50 Müslümanın hayatını kaybettiği Christchurch saldırısını Başkan ile görüşmek için Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Ardern yaşananlar hakkında Erdoğan'ın doğru bir şekilde bilgilendirileceğini ifade ederek, "Başbakan yardımcımız Türkiye'de yapılan açıklamalar ile yüz yüze gelecek. O, olası yanlış anlaşılmaların önüne geçmek amacı ile yüz yüze görüşmek için Türkiye'ye gidecek" dedi.

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