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Bugün bir başka güzelsin Eskişehir. Sanayisi üretken, ticareti bereketli, insanı çalışkan Eskişehir. Tüm ilçelerini selamlıyorum Eskişehir. Bugün muazzam bir coğrafyanın sevinçle karşıladığı, tüm Anadolu'nun Nevruz Bayramı'nı tebrik ediyorum.

KENDİ HALKINDAN NEFRET EDEN BİR ZİHNİYET...

İlk yerli otomobilimiz Devrim'i bu topraklarda ürettik ama ne acıdır ki yerli ve milli olana tahammül edemeyen CHP tarafından sabote edildi. Rahmetli Menderes GAP için ABD'ye kredi almaya gittiğinde biz Fırat ve Dicle üzerine baraj yapılmasını istemiyoruz açıklamasıyla karşılaşmıştı. CHP Keban Barajı'nı eleştirmiştir, kendi halkından nefret eden bir zihniyet yıllarca bu milletin yakasından düşmemiştir.

YA YALAN YA İFTİRA

İnşallah uçaklarımızın, otomobillerimizin motorlarını yapacağız o zaman işte ya yalan ya iftira ile önümüze kesmeye çalışıyorlar. Ellerinden gelse Türkiye'yi yeniden siyasette kişiliksiz, ekonomide 70 sente muhtaç, savunma sanayinde dışa bağımlı hale getirecekler ama bu millet buna izin vermeyecek.