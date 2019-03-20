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  • Son Güncelleme: 20.03.2019 19:27

Son dakika: 'den "buzlanma ve don" uyarısı |

Son dakika... Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile 'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Peki nasıl olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağış var mı? İşte 21 Mart yurt genelinde hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı

Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinin parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerde , ve Afyonkarahisar çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Denizli çevreleri, 'nın doğu, Burdur'un batı kesimleri ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak, yer yer gök gürültülü ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile 'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı görüleceği öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği bekleniyor.

Rüzgarın, ülke genelinde kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde yer yer kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU:

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