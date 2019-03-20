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  • 20.03.2019 19:33
  • Son Güncelleme: 20.03.2019 19:33

'da 'nin etkinliği boş kaldı

Yerel lerde 'da adayını destekleyeceğini açıklayan 'nin, Nevruz etkinliğine sadece 200 kişi katıldı.

Adıyaman'da HDP'ye büyük şok!

'da her yıl Nevruz kutlamalarının gerçekleştirildiği Mahmut Gürbüz Camii yanındaki alan, bu yıl Nevruz Bayramı kutlamalarında boş kaldı. Vatandaşın fazla ilgi göstermediği Nevruz kutlamaları, Nevruz ateşinin yakılması ve halaylar ile devam etti. Polis ekipleri, Nevruz alanı çevresinde, içerisinde geniş güvenlik önlemi aldı.

ALDIKLARI OY YÜZDE 18
Millet İttifakı, 24 Haziran lerinde Adıyaman'da yüzde 18 oy almıştı. İtitfakın içindeki 'nin oy oranı ise yüzde 1'de kalmıştı. Yüzde 1 oy aldığı yerde hem 'den hem de 'den destek alan Saadet adayının, oylarını ne kadar artıracağı merak konusu oldu.

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