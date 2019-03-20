Adıyaman'da her yıl Nevruz kutlamalarının gerçekleştirildiği Mahmut Gürbüz Camii yanındaki alan, bu yıl Nevruz Bayramı kutlamalarında boş kaldı. Vatandaşın fazla ilgi göstermediği Nevruz kutlamaları, Nevruz ateşinin yakılması ve halaylar ile devam etti. Polis ekipleri, Nevruz alanı çevresinde, içerisinde geniş güvenlik önlemi aldı.

ALDIKLARI OY YÜZDE 18

Millet İttifakı, 24 Haziran seçimlerinde Adıyaman'da yüzde 18 oy almıştı. İtitfakın içindeki Saadet Partisi'nin oy oranı ise yüzde 1'de kalmıştı. Yüzde 1 oy aldığı yerde hem CHP'den hem de HDP'den destek alan Saadet adayının, oylarını ne kadar artıracağı merak konusu oldu.