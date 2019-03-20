PKK şüphelileri Yunanistan'a kaçamadan yakalandı

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Uzunköprü ilçesinde Türkobası köyünde yaptıkları kontrolde, M.K'nin kullandığı otomobili durdurdu.
Kimlik kontrolü ve inceleme sonrası otomobilde bulunan G.D, A.K, R.U, G.D. ve sürücü M.K. gözaltına alındı.
Şüphelilerden G.D. hakkında "PKK terör örgütü üyesi olmak", "silahlı terör örgütü propagandası yapmak", "patlayıcı madde kullanma" ve "devletin birliğini bütünlüğünü bozma", A.K. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak", "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçlarından açılmış davaların olduğu tespit edildi.
Jandarmadaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden M.K, G.D, tutuklandı. R.U. ve G.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer şüpheli A.K ise Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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