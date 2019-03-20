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  • 20.03.2019 19:45
  • Son Güncelleme: 20.03.2019 19:45

şüphelileri 'a kaçamadan yakalandı

Aralarında iki terör örgütü şüphelisinin de bulunduğu 5 kişi, 'da kaçmaya hazırlanırken yakalandı. Jandarmadaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden M.K, G.D, tutuklandı. R.U. ve G.D. şartıyla serbest bırakıldı.

PKK şüphelileri Yunanistan'a kaçamadan yakalandı

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Uzunköprü ilçesinde Türkobası köyünde yaptıkları kontrolde, M.K'nin kullandığı otomobili durdurdu.

Kimlik kontrolü ve inceleme sonrası otomobilde bulunan G.D, A.K, R.U, G.D. ve sürücü M.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerden G.D. hakkında " terör örgütü üyesi olmak", "silahlı terör örgütü propagandası yapmak", "patlayıcı madde kullanma" ve "devletin birliğini bütünlüğünü bozma", A.K. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak", "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçlarından açılmış davaların olduğu tespit edildi.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden M.K, G.D, tutuklandı. R.U. ve G.D. şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüpheli A.K ise Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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